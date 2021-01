Ci sei andato vicino con il consiglio a Cabin Fever, l’uomo con la vita sessuale deragliata a causa del figlio adolescente, ma hai mancato il bersaglio. Invece di mandare il ragazzo a “farsi una cazzo di passeggiata” come suggerivi, Dan, dovrebbe approfittarne per insegnargli qualcosa. Come tu stesso dicevi, perfino un maschio adolescente capisce che due genitori felici e innamorati sono una buona cosa. Invece di essere aggressivi, CF e la moglie potrebbero farsi una risata e regalare al figlio il complimento della sincerità: “Il sesso ci piace, ma farlo con te nella stanza accanto non ci piace più di quanto piaccia a te sentirlo”. Dopodiché bisogna trovare un posto dove lui possa andare per qualche ora, dove VOGLIA andare, e farlo succedere. La loro schiettezza gli fornirà un esempio di comportamento adulto sano, nonché un approccio adulto e sano alla risoluzione di un problema. È davvero un’opportunità per essere bravi genitori.

– Mom And Dad Are Fucking

È vero che ho suggerito a CF di mandare il figlio a “farsi una cazzo di passeggiata” quando mamma e papà vogliono scopare, ma immaginando che CF affrontasse il discorso con tatto e spirito costruttivo. Detto ciò, causa pandemia non ci sono molti posti dove un figlio può andare quando i genitori scopano. Mi sa che una passeggiata, per il momento, resta la soluzione migliore. Se a casa di CF non hanno già un cane, forse dovrebbero pensarci.

Ai miei lettori: capisco che al momento nel mondo stiano succedendo cose più importanti delle diatribe sul sesso, ma spero che queste diatribe siano una gradevole distrazione dalle notizie, un po’ come quell’adorabile video virale del ragazzo che cerca di registrare un provino mentre il gatto gli mette i bastoni tra le ruote. Sto seguendo gli aggiornamenti e reagendo in tempo reale su Twitter, se vi interessa sapere la mia, e come chiunque sano di mente al mondo sono furioso e al tempo stesso mortificato. Donald Fucking Trump e ognuno dei suoi complici – dalla sua famiglia alla sua amministrazione al congresso – andrebbero sbattuti in galera con tutti i traditori che la settimana scorsa hanno assaltato il campidoglio. Lo stronzo merita l’impeachment, e gli altri stronzi l’incriminazione.

(Traduzione di Matteo Colombo)