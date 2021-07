Mio figlio è etero, carino, in gamba, ha 25 anni e degli amici. Nessuno l’ha mai baciato. Ho il sospetto che sia terrorizzato, ma con lui non posso parlarne. È meglio che lo faccia suo padre? Deve rivolgersi a una professionista del sesso? Rischia di minare la sua sicurezza in se stesso?

Tuo figlio ha degli amici ed è un buon segno. Non solo significa che sa rapportarsi agli altri, mamma, ma anche che nella sua vita ci sono persone con cui può confidarsi sulla sua vita sessuale e chiedere consiglio. Puoi e devi chiedergli se c’è qualcosa di cui vorrebbe parlare – per mantenere aperti i canali di comunicazione – ma è perfettamente possibile che a tuo figlio il sesso non interessi (potrebbe essere asessuale) o che abbia una vita sentimentale e/o sessuale di cui con mamma e papà, per validi motivi, non vuole parlare, per esempio perché gli piace fare lo schiavetto vestito di gomma, o perché gli tira solo con indosso un costume da peluche, o perché ha una relazione poliamorosa a tre di cui non è pronto a parlarvi. Se è felice, lasciatelo fare.

***

Esiste un modo sicuro per ingrandire il clitoride?

Guarda, te lo cerco io su Google. Toh, c’è perfino una voce Wikipedia, come sospettavo, che di modi per ingrandire il clitoride ne elenca tre: le creme al testosterone (da applicare direttamente sul clitoride); gli integratori di testosterone (da iniettare); e le cosiddette pompe clitoridee, che sono poi delle ventose. Le iniezioni di testosterone sono le più efficaci – come può confermarti qualsiasi uomo trans – ma possono avere altri effetti “mascolinizzanti” non richiesti. Le pompe clitoridee, come quelle per il pene, possono ingrandire il clitoride temporaneamente, ma un uso eccessivo o troppo energico – su un cazzo come su un clitoride – può danneggiare i tessuti erettili.

***

So cos’è la demisessualità – l’idea che alcuni non riescano a stabilire un legame sessuale se non in presenza di un coinvolgimento emotivo o sentimentale – ma vogliamo parlare del fenomeno opposto? Io perdo interesse per le persone che arrivano a conoscermi, e il desiderio sessuale si trasforma presto in quello di essere semplici conoscenti.

Non solo c’è un termine per definire le persone come te, che quando conoscono una persona smettono di desiderarla, ma anche una bandiera dell’orgoglio, perché quelle non bastano mai: in inglese il termine è fraysexual o ignotasexual, traducibile come “estraneosessuale” o “ignotosessuale” (ma in giro si legge anche “fraysessuale”), spiega Lgbta.wikia.org. I indica “l’orientamento, nello spettro dell’asessualità, di chi prova attrazione sessuale solo per persone con cui non ha un legame profondo, e la perde a mano a mano che le conosce”. I colori del tuo orgoglio sono azzurro, ciano, bianco e grigio (ormai ci sono così tante bandiere dell’orgoglio, e ne spuntano di nuove a una tale velocità, che per un attimo ho pensato avessero creato un generatore di bandiere Pride online. Avevo ragione: myflag.lgbt.)

***

Cosa diresti a una persona che aveva una relazione poli e in quanto terza si è fatta spezzare il cuore?

Poi passa.