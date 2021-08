Sono da poco uscita per la terza volta con uno. L’ho invitato a casa mia, abbiamo cominciato a rotolarci e a un certo punto lui me l’ha leccata. Poco dopo si è tolto i pantaloni e sorpresa: ce l’aveva minuscolo. Sono rimasta sconvolta e mi sono smontata. Non avrei continuato, ma sapendo quanto sono sensibili gli uomini sono rimasta impassibile, sforzandomi di non fargli capire che mi era passata, ed è riuscito a venire. C’è un modo gentile per dire a un uomo che non vuoi più fare sesso con lui per via delle sue dimensioni? Inoltre: chi ha un pene minuscolo deve dirlo prima di arrivare al sesso? Non fosse stato per lo shock, mi avrebbe smontato di meno.

–Smaller Men And Lessons Learned

Non ti credo, SMALL. Non penso che saresti rimasta meno sconvolta o non ti saresti smontata se lui avesse tirato in ballo le dimensioni del suo uccello tra l’inizio del primo appuntamento e la fine del terzo. E se l’avesse fatto, SMALL, mi avresti scritto dicendomi che un tizio strano si era messo a parlare del suo uccello piccolo, per concludere con un indignato: “Ti pare possibile?” (e io ti avrei risposto: “Sì, se a uno piace essere umiliato per quello, perché altrimenti non c’è motivo di rivelarlo prima”).

Allora, i cazzi sono come le labbra vaginali: ne esistono di ogni forma e dimensione, e quando vai a letto con qualcuno per la prima volta in genere non sai cosa ti toccherà. È legittimo preferire dimensioni maggiori o minori, ma bisogna essere pronti ad accettare le naturali variazioni e adattarsi. Se non sopporti l’idea di finire a letto con uno che per te ce l’ha troppo piccolo, SMALL, prima di incontrarlo devi chiedere una foto del cazzo. O dirlo tu per prima: ti piacciono i cazzi grossi, dai tot centimetri in su. Ma se chiedere una foto del cazzo e/o rivelare le tue preferenze in anticipo ti sembra troppo sfacciato, SMALL, sappi che non sei obbligata a scoparti un uomo se ha un uccello che non ti piace. Nessuno è tenuto a fare sesso per non offendere. Bisogna cercare di essere rispettosi, certo, il che può voler dire inventarsi una scusa, per quanto palesemente falsa. Ma sei sempre libera di prendere e andartene.

***

Sono sposato con una donna meravigliosa. So che di solito qui arriva il MA, eppure è vero. È fantastica. Il problema è il sesso. Mia moglie ha sempre avuto problemi con l’intimità fisica. Non ama essere toccata sul collo e sulle orecchie, e in generale non ama le carezze. Erano la mia parte preferita, ma eravamo compatibili in altre cose e quindi pazienza. La situazione è peggiorata dopo la nascita dei figli: ora il suo corpo è quasi tutto off-limits, e io faccio fatica. Le ho spiegato che per me il sesso è importante e lei si sforza sinceramente, ma oltre la penetrazione non si va. Mi mancano i preliminari. Ho cercato di affrontare l’argomento, ma lei si chiude a riccio. Posso proporle dei piccoli passi? Quali?

–Touched or Not

Di piccoli passi tra il non farsi baciare il collo e il farselo baciare non ce ne sono tanti, TON, per cui o a tua moglie va di parlarne con uno psicologo per identificare la causa della sua avversione al contatto – che potrebbe non esserci – o non c’è molto che tu possa fare. Magari non le piace e basta. Se la cosa è peggiorata con l’arrivo dei figli, forse migliorerà quando saranno grandi. E se a occuparsi dei figli è soprattutto tua moglie, be’, forse quando arrivi tu a puntarle il collo è già stata toccata abbastanza. Ma se l’incompatibilità sessuale risale all’inizio, se tra voi non c’è mai stata vera intesa, è una cosa molto difficile – se non impossibile – da invertire dopo anni o decenni.