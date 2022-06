Sono una persona queer di 31 anni, vivo in Europa. Ho conosciuto un uomo di 46 anni. Eravamo nella stessa città per lavoro, ci siamo contattati via app e sono seguiti alcuni incontri bellissimi. Abbiamo molti interessi simili e lavoriamo in campi paralleli. Stiamo programmando un viaggetto per vederci. Per lui è in parte lavoro, ma negli ultimi giorni faremo una vacanza insieme. Venendo al punto: lui guadagna molto più di me. Si è offerto di coprire tutti i costi necessari. Non giochiamo nello stesso campionato! A me lui piace molto e a quanto pare anch’io a lui, ma non riesco a non pensare che si creerebbe una dinamica “padre e figlio”. Devo scacciare questa sensazione oppure ascoltarla? Dice di non volere un rapporto di quel tipo. Per me non è un problema se decidiamo che lo è, ma non voglio che lo diventi automaticamente per i soldi e per lo “status”. C’è un modo per frequentarlo come se avessimo un’età e un reddito più simili?

– Knowing Economic Position Tenuous

Se tu non cerchi un rapporto padre/figlio (perché non ti eccita e/o pensi possa creare imbarazzi), e lui nemmeno (sempre che non abbia negato perché convinto che tu te l’aspettassi), allora non devi assolutamente “abbracciarlo”. Devi invece suddividere le spese di viaggio come le coppie con redditi sbilanciati suddividono l’affitto. Se tu all’anno guadagni 30, e lui cento, e volete andare a vivere insieme ma non vi sentite pronti per la comunione dei beni, tu devi pagare un quarto dell’affitto e lui tre. Lo stesso per le utenze, il cibo e le altre spese.

Ma voi non andate a vivere insieme, KEPT. Andate in vacanza, e può esserci margine. Se tu puoi permetterti un volo in economica e lui vuole viaggiare in prima classe, la differenza di prezzo la paga lui. Se vuole pagare l’albergo (voce di spesa consistente), allora tu paghi i pasti. Magari non tutti, specie se lui sceglie posti costosi, ma abbastanza da chiarire a te stesso, al cameriere e agli angeli e tutti i santi che vi guardano dal cielo che non sei un mantenuto (niente fa sentire meno “mantenuti” che tirare fuori la propria carta di credito).

E la prima parte del viaggio è per lavoro, KEPT, per cui suppongo che ci andrebbe con o senza di te: non sentirti in colpa se in quei giorni non paghi il cibo né l’albergo – una stanza in cui dormirebbe anche senza di te, pasti che si farebbe rimborsare anche senza di te – ma magari regalagli una gita a sorpresa nella parte di viaggio che puoi permetterti (sempre che in questa fase della relazione vogliate uscire dal letto).

Tutte le coppie devono affrontare questo tipo di divari – di età, di reddito, di fase di carriera – se non subito prima o poi, specie sul fronte reddito e avanzamento di carriera. Ma non perdere tempo a chiederti come funzionerà tra voi sul lungo periodo. Vi siete appena conosciuti, vi piacete molto e per continuare a vedervi siete disposti a fare lunghi viaggi. Ora dovete concentrarvi su questo, KEPT. Se lui non se la fosse sentita di coprire il grosso delle spese, non te l’avrebbe proposto. Nei giorni di vacanza avrebbe potuto venire a trovarti dove vivi. C’è sempre la possibilità che fosse una proposta-trabocchetto – si è offerto di pagare il viaggio pensando che tu declinassi – e che ti punisca passivo-aggressivamente per aver accettato. In tal caso puoi ricominciare a frequentare uomini più vicini alla tua fascia d’età e reddito, e/o uomini benestanti più risolti.