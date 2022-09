Sono una donna cis eterosessuale di 38 anni che insegna nella scuola superiore statale di un piccolo centro. Dopo una serie di relazioni deludenti tra i venti e i trent’anni, mi sono resa conto di aver conosciuto il piacere sessuale solo in assenza di partner. Sebbene l’idea del sesso a due mi ecciti, detesto la sensazione di avere un cazzo dentro__. Solo una cosa continua a interessarmi: il sesso orale ricevuto. Quello, con uno bravo, mi piacerebbe molto. A 33 anni ho rinunciato ad avere storie perché trovare un partner che volesse leccarmela e basta mi sembrava tanto impossibile quanto egoistico. Ho incanalato tutte le energie nel lavoro, nella famiglia e nella comunità. Dopo anni passati a lottare contro il fascismo che va diffondendosi nella scuola pubblica americana sono esaurita, e le mie solite tecniche per prendermi cura di me stessa non bastano più. Sto valutando l’ipotesi di cercare di nuovo compagnia. Esiste un modo facile per trovare un partner a cui vada di leccarmela e nient’altro (o solo raramente)? So che la scelta migliore sono le app, ma su quelle ci sono sia genitori sia ex allievi. Già il fatto di essere un’insegnante di sinistra mi rende un bersaglio mobile, non posso permettermi di essere beccata a cercare sesso online, e il tempo e le energie necessarie per frequentare una persona prima di rivelare le mie preferenze sessuali mi sembrano sfiancanti. Non voglio regali per la maestra.Voglio solo che mi lecchino la fica.

– Teacher After Cunnilingus Only

Perché mai oggi qualcuno dovrebbe voler fare l’insegnante?

Genitori risentiti, stipendi di merda, governatori peggio ancora, demagogia razzista, libri banditi, leggi che impediscono di parlare di orientamenti sessuali… e come se non bastasse, non essere liberi di cercare sesso dove oggi lo cercano tutti – sulle app – per il rischio di essere visti da un genitore che a sua volta cerca sesso sulle app e presi di mira durante un consiglio di istituto che viene ripreso dal tg locale e diventa virale, e dover quindi sopportare un mese di minacce di morte per essere stati trascinati su un TikTok di destra e su Fox News.

Stando a ABC News, il numero di persone che vogliono insegnare è in costante calo. Attualmente negli Stati Uniti ci sono 300mila posti vacanti tra personale docente e scolastico, una situazione che il Washington Post definisce “catastrofica”, e che vede le carenze più gravi negli stati repubblicani e nelle contee trumpiane. Il che non dovrebbe sorprendere nessuno che presti un minimo di attenzione, perché stati repubblicani e zone rurali sono invasi dal genere di trumpiani squilibrati e complottisti assortiti che non fanno che scagliarsi contro insegnanti e bibliotecari e amministratori scolastici.

Ma c’è carenza d’insegnanti anche in luoghi più progressisti, TACO, il che vuol dire che potresti facilmente trovare lavoro anche in una grande città di uno stato democratico. In uno stato democratico non solo avresti meno probabilità di essere avvistata su un’app dal genitore di un allievo della tua scuola (perché nelle grandi città le app sono molto più frequentate), ma anche molte meno di essere aggredita da un genitore che ti ha avvistato su un’app (meno probabilità di essere aggredita, e più di essere leccata). E così come i governatori degli stati democratici ritengono che tu in classe abbia il diritto di parlare, che so, di schiavitù, di mutui negati su basi razziali, di segregazione e leggi Jim Crow (e di quelle contro l’immigrazione dei cinesi, e dei campi di concentramento per giapponesi della seconda guerra mondiale, e delle deportazioni forzate di nativi americani, eccetera), alla maggior parte di questi governatori andrebbe benissimo che tu te la facessi leccare – nel tempo libero, da altri adulti consenzienti – se è quello che desideri.

Sperando di ricevere dritte da altri insegnanti, ho condiviso la tua mail su Twitter. I consigli ricevuti spaziavano da iscriverti a FetLife, che può essere un posto problematico, a visitare – e magari postare su – r/RandomActsOfMuffDive, un subreddit di Reddit. E non pochi dei miei follower si sono chiesti se a un uomo non potresti preferire una donna, visto che il cazzo non ti è mai piaciuto granché.

Da omosessuale, tuttavia, conosco molte persone che sono attratte dagli uomini ma non amano essere penetrate (esistono i solo attivi e i “senza penetrazione”). Fortunatamente per te, TACO, ci sono uomini etero e bisessuali che vogliono solo leccare la fica. Nel corso degli anni mi hanno scritto in tantissimi. C’era chi soffriva di gravi disfunzioni erettili e preferiva il successo nel cunnilingus al fallimento nel rapporto vaginale; altri erano maschi eterosessuali sottomessi che volevano servire una donna con la bocca senza ricevere nulla in cambio; e non pochi erano uomini che adoravano leccarla e non si sa come avevano finito per sposare donne che odiavano il sesso orale, motivo per cui cercavano altre donne a cui leccarla – e solo leccarla – con il permesso delle mogli (in alcuni casi) o senza (nella maggior parte).

Ma per trovare questi uomini dovrai usare le app, TACO, e quindi forse abbandonare il piccolo centro in cui vivi.