Sono un papà di 42 anni. Sposato da dodici, e con un matrimonio abbastanza turbolento. Ma dopo alcuni tradimenti – uno dei quali ha visto mia moglie scoparsi il mio migliore amico – e un po’ di terapia, ci siamo ritrovati, rimessi in riga, e abbiamo creato una splendida famiglia. Oggi ci dichiariamo entrambi bisessuali e pratichiamo la non monogamia etica. Ecco la mia domanda: mia moglie non cerca attivamente altri amanti, io lo faccio spesso. Cercare sesso sulle app le fa orrore e si rifiuta di provare. Ultimamente ha però proposto di diventare poli – di frequentare insieme altre coppie – salvo stroncare l’idea dopo aver incontrato una sola coppia. Mi fa anche sentire giudicato quando le chiedo il permesso di fare sesso con altre persone o uscirci. In teoria vuole l’apertura, ma nella pratica sembra contraria. Comunichiamo bene e il permesso continua a darmelo (non prima di avermi fatto sentire giudicato), mentre io la tengo sempre aggiornata, anche se quando la informo di una nuova avventura reagisce con fastidio. Non so bene cosa fare.

– Often Practicing Ethical Non-monogamy

Ti ha mai sfiorato l’idea che forse, dico forse, tua moglie non vuole sentirsi raccontare ogni tua avventura? O magari proprio nessuna? Cioè, a me sembra chiaro che non vuole. È tutto scritto nella lettera: non ama parlare delle tue uscite, delle tue scopate, delle tue avventure, eccetera, e tuttavia tu insisti a chiedere e raccontare.

Parli di “alcuni tradimenti” all’inizio del matrimonio, OPEN, prima che vi dichiaraste entrambi bisessuali e apriste la coppia. Ma specifichi i dettagli di uno solo: tua moglie si è scopata il tuo migliore amico. Dev’essere stata dura. Mi fa piacere che siate andati in terapia, abbiate potuto elaborare le conseguenze e superarle, evolvendovi e decidendo di creare una famiglia insieme. Ma ho l’impressione che mi manchino delle informazioni chiave – tipo chi ha avuto l’idea di aprire la coppia (tu?) e come si sentiva tua moglie quando ha accettato (terribilmente in colpa?) – e non ho quindi altra scelta che ipotizzare.

Siete sposati da dodici anni, avete messo su famiglia dopo quelle turbolenze iniziali, il che vuol dire che vostro figlio o i vostri figli sono ancora piccoli, forse molto piccoli. Tua moglie forse vorrebbe avere altri partner sessuali, ma in questo momento non ha le energie, visto che sta facendo… a giudicare dalla tua lettera… ben più della sua parte di lavoro genitoriale. Mi spiego, se tu non fai che scappare a incontri, scopate e avventure varie, lasciandola a casa da sola con il bambino/i bambini, è possibile che tua moglie sia irritata con te e che tu interpreti la sua irritazione come giudizio.

E se hai proposto tu di aprire la coppia e lei ha accettato – dopo essersi scopata il tuo migliore amico – forse non si sente libera di negarti il permesso di scopare con altri, e anche questo può essere fonte di irritazione. Irritazione che tu, anche in questo caso, potresti scambiare per giudizio morale.

Comunque, OPEN, se io fossi sposato con una persona che accetta di aprire la coppia ma poi appare irritata o turbata o mi fa sentire sporco ogni volta che le chiedo l’ok per scopare con qualcun altro, avrei per lei alcune domande: la vuole davvero, la coppia aperta? L’ha mai voluta? La vuole ancora? E se la voleva e la vuole ancora, per caso al “si fa ma non si dice” preferirebbe il “si dice ogni cazzo di dettaglio”?

Credo s’imponga qualche seduta di confronto/controllo con il vostro terapista di coppia. Forse, dopo aver avuto un figlio (o più d’uno), tua moglie ha cambiato idea. O forse, pur avendoti tradito, alla fin fine preferirebbe la monogamia. Oppure chissà, magari le va bene che tu scopi con altre persone ma vorrebbe – almeno finché i figli sono piccoli – vederti meno avventuriero e più papà.

Ma le mie sono solo ipotesi. Tua moglie lo sa. Chiediglielo.