Gli algoritmi che prevedono la struttura delle proteine sono, secondo la rivista Science, la scoperta dell’anno del 2021. Lo scorso luglio due gruppi di ricerca hanno presentato dei programmi informatici che, a partire dalla sequenza degli amminoacidi, prevedono la struttura tridimensionale delle proteine. È la soluzione di un vecchio problema di biochimica. Nel 1957 John Kendrew e Max Perutz avevano per la prima volta stabilito la forma di una proteina. La loro tecnica si basava sull’uso dei raggi x ed era molto laboriosa. Nel corso degli anni con questa tecnica sono state ottenute altre strutture. Si è così formata una piccola libreria di strutture proteiche.

Questi dati sono stati usati per allenare due programmi d’intelligenza artificiale. Un gruppo di ricerca ha sviluppato AlphaFold 2 e un altro RoseTTAFold. I due programmi, che funzionano in modo simile, riescono a prevedere con buona accuratezza la forma tridimensionale di proteine sconosciute, conoscendo solo la sequenza degli amminoacidi. Conoscere la struttura tridimensionale delle proteine aiuta a capire la loro funzione biologica. Inoltre, può essere un aiuto in molti campi applicativi, come la ricerca medica. I programmi sono stati usati per generare librerie di strutture di proteine. Sono anche a disposizione dei ricercatori in modo libero.

La rivista scientifica statunitense individua altri nove campi che hanno fatto segnare interessanti progressi nel 2021. Eccoli qui.

Un antico dna

Un campo molto promettente è lo studio del materiale genetico che si trova nel suolo. Alcuni studi sono riusciti a individuare del dna antico nei sedimenti presenti nelle grotte. Il materiale genetico ha fornito informazioni sugli occupanti del sito, per esempio ominidi estinti. In molti casi i ricercatori hanno potuto ricostruire fenomeni complessi come la migrazione delle popolazioni o le relazioni all’interno di un ecosistema. Prima di quest’anno tutto il dna estratto proveniva dai mitocondri, organelli delle cellule che contengono piccole quantità di dna. Quest’anno però è stato estratto anche dna proveniente dal nucleo della cellula, che ospita gran parte del materiale genetico. Il miglioramento delle tecniche potrebbe fornire più risposte sul passato.

A piccoli passi verso la fusione nucleare

Anche la ricerca nucleare può vantare un risultato interessante. Ad agosto è stato condotto presso il National ignition facility degli Stati Uniti un esperimento di fusione nucleare. Lo studio non è stato ancora pubblicato su una rivista scientifica. L’esperimento prevedeva di dirigere un raggio laser verso una capsula contenente atomi di deuterio e trizio. Si sarebbe prodotto un picco di energia mai raggiunto prima. Il risultato potrebbe essere il primo passo verso la realizzazione di una reazione controllata di fusione nucleare. La fusione nucleare è un processo che avviene nelle stelle, per esempio nel Sole, in cui si uniscono più atomi ottenendo energia. È molto difficile da realizzare in ambito sperimentale.

Antivirali contro il covid

Questo autunno due aziende, la Pfizer e la Merck & Co., hanno annunciato che le loro sperimentazioni cliniche di farmaci antivirali hanno avuto esito positivo. Si pensa di usare i prodotti nella lotta alla pandemia di covid-19. I ricercatori hanno già chiarito che queste medicine non sostituiscono i vaccini. Sono tuttavia uno strumento in più nella lotta al coronavirus, considerato che la nuova variante omicron del sars-cov-2 sta già causando un aumento delle infezioni. Le sperimentazioni continuano, per esempio con persone vaccinate. Si cerca di capire se gli antivirali avranno effetti collaterali non osservati durante le sperimentazioni, se il loro costo ne permetterà la diffusione anche nei paesi con reddito più basso e se saranno utili a contenere il contagio.

Farmaci psichedelici

A maggio sono stati pubblicati risultati incoraggianti relativi all’uso medico dell’ecstasy, o mdma. Il composto è stato usato per trattare il disturbo da stress post traumatico. I pazienti che assumevano l’mdma durante la psicoterapia avevano meno sintomi rispetto al gruppo di controllo. La ricerca ha rafforzato l’idea di unire la psicoterapia all’uso di composti psichedelici, anche diversi dall’mdma. Ricerche simili sono in corso per trattare altre condizioni, come la depressione e la dipendenza. Tuttavia, si segnala la difficoltà di misurare i risultati in questo campo, che vengono influenzati dalle aspettative delle persone.