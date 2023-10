In precedenza Biden aveva confermato il via libera agli aiuti del governo israeliano.

La dichiarazione arriva dopo una visita di Biden in Israele il 18 ottobre. Nel corso della visita il presidente statunitense ha riaffermato il sostegno a Israele e ha scagionato l’esercito israeliano da ogni responsabilità per la distruzione dell’ospedale Al Ahli al arabi a Gaza, che ha suscitato forti emozioni in tutto il mondo.

Il presidente statunitense Joe Biden e quello egiziano Abdel Fattah al Sisi hanno annunciato che gli aiuti umanitari per gli abitanti della Striscia di Gaza, sotto assedio dopo l’attacco senza precedenti di Hamas in territorio israeliano, possono cominciare a transitare attraverso il valico di Rafah.

“Israele non impedirà l’invio di aiuti umanitari dall’Egitto, purché si tratti di cibo, acqua e medicinali per gli abitanti che si trovano nella parte sud della Striscia di Gaza”, ha affermato l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Tuttavia, Israele ha ribadito che gli aiuti non potranno passare attraverso il suo territorio finché non saranno liberati gli ostaggi in mano ad Hamas. Israele ha affermato che nel corso dell’attacco del 7 ottobre Hamas ha rapito 199 ostaggi. Hamas ha dichiarato di aver preso in ostaggio tra le duecento e le duecentocinquanta persone, ma che ventidue sono morte nei raid israeliani.

Dall’inizio della guerra in Israele sono state uccise più di 1.400 persone, quasi tutte il 7 ottobre, in grande maggioranza civili.

Gli attacchi israeliani hanno invece causato la morte di 3.478 persone nella Striscia di Gaza, tra cui centinaia di bambini. Più di un milione di abitanti sono fuggiti dalla parte nord del territorio, sotto la minaccia di un’offensiva di terra dell’esercito israeliano.

Il 18 ottobre gli Stati Uniti hanno messo il veto a una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva una “tregua umanitaria”, contestando il fatto che non menzionasse il “diritto d’Israele a difendersi”.

Decine di camion carichi di aiuti internazionali attendono da giorni in Egitto di poter entrare nella Striscia di Gaza.

Martin Griffiths, responsabile degli aiuti di emergenza delle Nazioni Unite, ha auspicato il 18 ottobre che gli aiuti siano “consistenti”, dell’ordine di cento camion al giorno. Griffiths ha anche chiesto che le consegne avvengano in sicurezza.

I 2,4 milioni di abitanti della Striscia di Gaza dispongono di poco cibo e acqua, e sono anche privi di elettricità a causa dell’assedio totale imposto da Israele a partire dal 9 ottobre. La Striscia era già sottoposta a un blocco terrestre, marittimo e aereo israeliano dal 2007.