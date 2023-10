La polizia ha circondato un ufficio postale in Giappone nella tarda serata di martedì, mentre un uomo armato ha preso in ostaggio un numero imprecisato di persone. I mezzi d’informazione locali hanno riferito di due persone ferite in una sparatoria in un ospedale vicino.

Non è stato immediatamente chiarito se i due incidenti siano collegati, ma secondo quanto riportato, nel caso dell’ospedale l’uomo che ha aperto il fuoco si è allontanato in moto. Le immagini trasmesse dalla televisione hanno mostrato il sospetto dell’ufficio postale, forse un ottantenne, all’interno dell’edificio con un cappellino da baseball e una camicia bianca sotto un cappotto scuro, con quella che sembrava una pistola attaccata a una corda intorno al collo.

“Alle 14.15 circa di oggi (ora locale), una persona ha preso in ostaggio e si è rintanata in un ufficio postale nell’area di Chuo 5-chome della città di Warabi. L’aggressore è in possesso di quella che sembra essere una pistola”, hanno dichiarato le autorità cittadine sul loro sito web.

“I cittadini che si trovano nei pressi della scena sono invitati a seguire le istruzioni della polizia e ad evacuare secondo le istruzioni della polizia”. La tv locale Ntv ha riferito che almeno una donna di vent’anni e un’altra di trenta erano all’interno dell’ufficio postale, citando fonti della polizia. La polizia ha parlato con l’uomo per telefono, ha riferito Ntv.

Il quotidiano Yomiuri aveva riferito in precedenza che all’interno dell’edificio potrebbero trovarsi circa dieci dipendenti dell’ufficio postale e che l’uomo potrebbe avere con sé del cherosene. La polizia ha invitato trecento residenti nella zona a lasciare le loro case, ha dichiarato l’emittente Tbs.

Diverse auto della polizia con luci lampeggianti erano situate intorno all’edificio di tre piani al calar della notte, come hanno mostrato le riprese televisive. Le strade circostanti erano deserte.