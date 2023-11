Almeno trentadue persone sono morte il 3 novembre in un grave incendio scoppiato in un centro per il trattamento delle tossicodipendenze nel nord dell’Iran.

“Trentadue (persone) sono morte e dodici sono state ricoverate in ospedale a seguito di un incendio scoppiato in un centro di riabilitazione dalla tossicodipendenza a Langarud”, una città nella provincia di Gilan, a nord di Teheran, ha annunciato all’agenzia Isna il vicepresidente di questa regione, Mohammad Jalai.

“Sedici persone sono rimaste ferite”, di cui “quattro sono in condizioni critiche”, ha aggiunto. L’agenzia Isna ha pubblicato le immagini dell’incendio che ha illuminato il cielo durante la notte e ha prodotto spesse nubi di fumo. Altre immagini mostravano vigili del fuoco e servizi di primo soccorso al lavoro davanti a un edificio gravemente danneggiato.

Una prima notizia, comunicata dal capo della giustizia provinciale, Esmail Sadeghi, all’organo di stampa della magistratura Mizan online, parla di ventisette morti e dodici feriti trasportati in ospedale. È in corso un’indagine per determinare la causa dell’incendio, ha indicato Sadeghi, citato da Mizan. Ha precisato che il centro poteva ospitare fino a quaranta persone.

Nel mese di agosto, un incendio nel Gran bazar di Teheran ha danneggiato numerosi negozi, senza provocare vittime. Nel luglio 2017, un incendio nel centro commerciale Plasco di Teheran, di quindici piani, ha ucciso ventidue persone, tra cui sedici vigili del fuoco.