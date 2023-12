Nonostante questo, gli attacchi israeliani sono continuati per tutta la notte, in particolare a Khan Yunis e Rafah, nel sud, e nella città di Gaza, nel nord, secondo i corrispondenti dell’Afp.

In una dichiarazione congiunta emessa il 13 dicembre, i primi ministri di Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno lanciato l’allarme “per la riduzione delle aree sicure per i civili palestinesi”. “Il prezzo da pagare per sconfiggere Hamas non può essere tutta questa sofferenza”, hanno aggiunto.

Secondo le Nazioni Unite, dall’inizio del conflitto 1,9 milioni di abitanti della Striscia di Gaza, cioè l’85 per cento della popolazione totale, sono stati costretti a lasciare le loro case.

Gli abitanti della Striscia stanno vivendo “un inferno sulla Terra”, aveva affermato il 12 dicembre Philippe Lazzarini, direttore dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.

Dopo essere fuggiti dalle loro case nel nord e poi dai loro rifugi a Khan Yunis, decine di migliaia di palestinesi hanno raggiunto Rafah, che però è presa regolarmente di mira dall’esercito israeliano.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), il sovraffollamento e la malnutrizione stanno favorendo la diffusione di malattie come la diarrea, l’influenza e il vaiolo, gravando ulteriormente su un sistema sanitario già in enorme difficoltà.