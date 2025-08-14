Giovedì i soccorritori continuano a cercare i migranti dispersi dopo che due imbarcazioni sono affondate il giorno precedente al largo della piccola isola italiana di Lampedusa, uccidendo almeno 27 persone.

“Sono stati recuperati 23 corpi, con 60 sopravvissuti” e “tutti in buona salute”, ha dichiarato giovedì all’Afp il portavoce della Croce Rossa Italiana Marco Ottaviano.

Sacchi di plastica contenenti i corpi delle vittime sono arrivati sull’isola, dove sono in corso le operazioni di identificazione.

“Almeno 27 persone sono annegate in un tragico naufragio vicino a Lampedusa. Più di 700 rifugiati e migranti sono morti nel 2025 nel Mediterraneo centrale”, ha lamentato il capo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Filippo Grandi, su X. Secondo un primo rapporto di mercoledì, il bilancio delle vittime è di 26 persone.

Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), la rotta del Mediterraneo centrale è la più pericolosa al mondo.

Il portavoce dell’OIM, Flavio di Giacomo, ha riferito mercoledì su X che “circa 95 persone hanno lasciato la Libia su due imbarcazioni”.

I migranti sarebbero partiti dalla periferia di Tripoli all’alba, ma dopo che “una delle due imbarcazioni ha imbarcato acqua”, i passeggeri “sono saliti sull’altra, che si è ribaltata per il sovraccarico”, ha spiegato.

Intorno a mezzogiorno di mercoledì, una delle piccole imbarcazioni, semiaffondata, è stata avvistata dalla polizia. Un elicottero e due aerei sono stati inviati sul posto, insieme a cinque navi, tra cui una dell’agenzia europea di frontiera e guardia costiera Frontex.

Tra i sopravvissuti, la Croce Rossa ha contato 56 uomini e 4 donne.

Le persone che cercano di raggiungere l’Italia attraverso Lampedusa, a soli 145 km dalla costa nordafricana, spesso compiono la traversata a bordo di imbarcazioni sovraccariche o in cattive condizioni.

Il governo di estrema destra di Giorgia Meloni ha firmato accordi con i Paesi del Nord Africa, fornendo loro finanziamenti e formazione in cambio di un aiuto per contrastare la partenza dei barconi verso l’Italia.

Secondo il Ministero dell’Interno italiano, quest’anno sono arrivate in Italia via mare 38.263 persone, praticamente invariate rispetto all’anno precedente ma in netto calo rispetto al 2023.