Anahita Ghazvinizadeh racconta una scena di They

“In questa scena il protagonista del film vaga solo in un ospedale”, dice Anahita Ghazvinizadeh, regista di They. “Proviamo una forte intimità con il personaggio, ma c’è sempre una certa distanza. È come se fossimo molto vicini e al contempo molto lontani”.

They racconta la storia di J., un adolescente indeciso sulla propria identità sessuale che comincia a prendere degli ormoni che ritardano la pubertà, sperando di trovare nel frattempo una risposta. Quando il medico segnala la necessità di interrompere la cura, a J. rimangono solo un paio di giorni per prendere una decisione.

Anahita Ghazvinizadeh è una regista, sceneggiatrice e produttrice iraniana. They è il suo primo lungometraggio.