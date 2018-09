Costanza Quatriglio racconta una scena di Sembra mio figlio

“In questa scena, un po’ sognata e un po’ reale, gli occhi del protagonista Ismail si moltiplicano perché vediamo per la prima volta il popolo hazara”, dice Costanza Quatriglio, regista di Sembra mio figlio. “Finora invece Ismail e suo fratello, in Europa, erano due singoli in mezzo ai tanti”.

Ismail è un giovane fuggito dall’Afghanistan da bambino e arrivato in Italia insieme al fratello Hassan. Appartengono al popolo degli hazara, una minoranza discriminata e perseguitata dai taliban. In Europa i due fratelli sono riusciti a mettersi in salvo, ma il rapporto con la madre sembra essersi spezzato. Per parlarle, Ismail decide di andare in Pakistan dove la donna vive.

Costanza Quatriglio è una regista italiana. I suoi ultimi lavori sono i documentari 9x10 novanta (2014) e 87 ore (2015).