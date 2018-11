Mark Rothemund racconta una scena di Conta su di me

“Questa scena è stata girata in autunno in una cava di ghiaia a Monaco”, dice Mark Rothemund, regista di Conta su di me. “È la prima avventura che i due protagonisti condividono e Lenny sta realizzando il sogno di David di guidare una macchina sportiva”.

Nel film Lenny, un trentenne che trascorre le sue giornate in discoteca, viene incaricato dal padre medico di trascorrere del tempo con un suo paziente, David. David ha 15 anni e una grave malformazione al cuore che lo tiene in costante pericolo di vita. Insieme i due giovani vivranno delle esperienze che faranno crescere entrambi.

Mark Rothemund è un regista tedesco. Ha diretto La rosa bianca - Sophie Scholl (2005).