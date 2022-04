“In queste scena Meriem, la protagonista, deve confessare un suo segreto al marito”, dice Mehdi Barsaoui, regista di Un figlio. “Volevo evitare l’aspetto sensazionalistico, così ho scelto un’inquadratura statica, senza giudizi”.

Il film racconta la storia di una famiglia di tunisina che vive in Francia. Durante un soggiorno nel loro paese d’origine, i tre sono coinvolti in un conflitto a fuoco e il figlio di undici anni rimane gravemente ferito. Per salvarsi avrà bisogno di un trapianto, ma questa circostanza porterà a galla un segreto.

Mehdi Barsaoui è un regista tunisino. Un figlio, in sala dal 21 aprile distribuito da Valmyn, è il suo primo lungometraggio.