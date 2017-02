Storie di chi salva le foreste del Borneo

“Dal 2012 aiutiamo a far volare i droni delle organizzazioni ambientaliste. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo è importante fornire una tecnologia low cost per sorvolare territori poco accessibili e monitorare il loro stato di conservazione”, raccontano i cofondatori di Conservation drones.



“Capita spesso che Conservation drones riceva proposte di collaborazione da organizzazioni di tutto il mondo. Nel tempo la nostra rete di esperti di droni per la conservazione si è espansa”, spiega Keeyen Pang, mentre controlla le ultime configurazioni e si prepara per un lancio di prova.

I droni di Lian Pin Koh e Serge Wich volano in Tanzania, dove vengono usati per monitorare la conservazione degli scimpanzé. In Suriname, dove è in corso un progetto per il monitoraggio delle foreste vergini. In Indonesia, dove vengono usati per osservare la popolazione degli oranghi, a rischio di estinzione. E nel resto del sudest asiatico, dove i droni sono utili per cartografare le coltivazioni di palma da olio, tra le prime cause di deforestazione nella regione.



Le missioni di volo di Conservation drones hanno già ottenuto risultati tangibili. “Nel 2014, per esempio, le immagini catturate dai nostri velivoli hanno rilevato un’area disboscata illegalmente in una riserva naturale di Sumatra”, spiega con orgoglio Lian Pin Koh. “Le nostre immagini sono state usate come prova dalle autorità indonesiane per processare i colpevoli di questo crimine”.