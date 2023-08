A mezzanotte dal Colle di Gilba si vede la via Lattea. È buio, ma la sagoma del Monviso si staglia sulle altre. Piemonte nordoccidentale, tra la valle Varaita e la valle Po, provincia di Cuneo. È una notte calda di fine luglio, ma al colle di Gilba il caldo non si sente. È umido, l’erba pizzica le caviglie oltre le calze, in lontananza i campanacci di un gregge e tutto il resto in silenzio. Una piccola luce d’improvviso illumina il versante, si avvicina e scompare, poi ritorna, scandita dal ritmo di piedi che corrono.

“Il tracciato era di circa 42 chilometri per 2.500 metri di dislivello. Fu una delle prime gare che, per caratteristiche tecniche, sono definite skymarathon”. Il progetto è abbandonato e ripreso nel 2013 sotto forma di tour Monviso trail e infine nel 2018 il piano, ambizioso, di una manifestazione internazionale. L’organizzazione è affidata alla Fondazione Amleto Bertoni e la consulenza tecnica a Carlo Degiovanni insieme alle associazioni podistiche e alle società di atletica che gravitano sul percorso. Oltre al comune di Saluzzo e al parco del Monviso, i promotori sono le Unioni montane e i Bacini imbriferi delle due valli coinvolte.

Carlo Degiovanni è un atleta da sempre, organizzatore eclettico, speaker e perfino musicista: c’era anche lui quattro anni fa a immaginare la centomiglia in un’edizione zero che ha acceso la miccia. “Le premesse di questa impresa sportiva risalgono alla fine degli anni ottanta, quando il Club alpino italiano (Cai) di Saluzzo con l’Atletica Sanfront e la Podistica valle Varaita allestirono il giro del Monviso”, racconta.

L’idea è quella di valorizzare non la singola città, bensì il territorio attraverso un grande evento sportivo: un unico, lungo itinerario da percorrere attraversando strade di pianura e sentieri di montagna, rifugi in quota e centri urbani che costituiscono una comunità di diciotto comuni, trenta associazioni e 250 volontari.

La centomiglia nasce in una cittadina di provincia che guarda al Monviso come a un gigante buono. Terra di campi coltivati e piccoli imprenditori da generazioni, a Saluzzo il legame tra città e montagna è uno scambio reciproco fatto di servizi e turismo. Qui il desiderio di socialità non è stato scalfito né dalla pandemia né dal senso di incertezza delle crisi che ne sono seguite.

A tre ore dalla partenza da Saluzzo, in pianura, Fabio Di Giacomo è in testa alla centomiglia del Monviso . Ha percorso trenta chilometri su 167, duemila metri di dislivello su ottomila. Dovrà correre ancora 21 ore, 44 minuti e 51 secondi prima di tagliare il traguardo, immerso in uno dei paesaggi più suggestivi e meno antropizzati dell’arco alpino.

La scelta della mascotte non è un caso. Il percorso che compiranno gli atleti è inserito in parte all’interno del parco del Monviso , che gestisce, insieme al parco naturale regionale del Queyras, la riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso riconosciuta come patrimonio dall’Unesco. Qui vive un anfibio protetto e considerato vulnerabile, la salamandra di Lanza , una delle ultime specie di vertebrato scoperte in Europa. Il suo nome ricorda Benedetto Lanza, medico e naturalista fiorentino che dedicò la sua vita allo studio dell’erpetologia. Con i suoi 13 grammi per 9 centimetri di lunghezza, la salamandra è al centro dei pensieri di chi traccia il percorso dell’ultratrail.

“Il parco coincide in buona parte con una zona speciale di conservazione”, spiega Marco Rastelli, funzionario tecnico dell’ente di gestione delle aree protette del Monviso. Qualunque intervento o iniziativa all’interno dell’area deve essere sottoposto a una valutazione d’incidenza per verificare che non vi siano impatti negativi sull’ecosistema. Nel caso della centomiglia, l’impatto principale riguarda la salamandra di Lanza”.

A Pian del Re – a 2.020 metri di altitudine – se ne contano circa trecento esemplari: “Questo anfibio si è adattato alla vita in alta quota dove la brevità della bella stagione ha determinato alcuni adattamenti. Per esempio, le sue uova non si sviluppano in acqua ma nel corpo materno, dove impiegano anche tre anni per svilupparsi”.

Il periodo di massima attività va da maggio ad agosto, mentre per i restanti otto mesi dell’anno vive in nascondigli sotterranei per proteggersi dal freddo. Non potendo termoregolarsi, esce e si riproduce in condizioni climatiche favorevoli che in estate si presentano nei giorni di pioggia e nebbia oppure tra le otto di sera e le sei del mattino. Abbiamo quindi individuato insieme agli organizzatori della centomiglia i percorsi meno frequentati dalla salamandra e soprattutto gli orari di passaggio degli atleti che consentano di ridurre al minimo il rischio di calpestarla”.

È complicato tenere insieme la tutela ambientale, le esigenze sportive e quelle politiche. Dai tecnici del parco è arrivata la richiesta di porre attenzione al tracciato per ridurre l’impatto della gara sulla sinistra orografica della valle Po e sui laghi alpini per la forte incidenza della salamandra. “Quella che poteva sembrare una scelta obbligata, è diventata l’occasione per valorizzare il lavoro del Cai e recuperare un sentiero antico come il V9, storicamente attraversato dalle guide alpine e in grado di regalare agli atleti uno sguardo inedito sul Monviso”.