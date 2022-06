Sto rinunciando a tutto per potermi permettere queste cure. Sogno di diventare madre da quando avevo 25 anni”. Giorgia di anni ora ne ha 42 e accetta di essere intervistata solo a patto di tenere segreto il suo vero nome. Viene da Palermo e dopo anni di tentativi naturali andati a vuoto ha scelto di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (pma). Questa sigla raccoglie tutte le tecniche nate per aiutare le coppie con problemi di fertilità a diventare genitori. Si distinguono per provenienza del materiale biologico (fecondazione omologa se viene dalla coppia ed eterologa se viene da un donatore) e complessità della procedura. Le più semplici, come l’inseminazione intrauterina, sono dette di primo livello, mentre quelle più sofisticate, come la fecondazione in vitro o il trasferimento intratubarico dei gameti, sono di secondo e terzo livello.

In Italia queste pratiche sono regolamentate dal 2004 (dal 2014 nel caso della fecondazione eterologa), quando il parlamento approvò la legge 40 tra mille polemiche e in grave ritardo rispetto a molti altri paesi europei. Quasi vent’anni dopo il percorso di procreazione assistita è ancora una corsa a ostacoli, tra costi esorbitanti, regole diverse da regione a regione, mancanza di donatori di gameti (spermatozoi e ovociti) e liste d’attesa interminabili.

Un percorso che Giorgia ha già affrontato cinque volte negli ultimi cinque anni: “Le prime tre nel pubblico e le altre due in cliniche private. Perché in Sicilia ogni coppia può fare al massimo tre tentativi” nel pubblico, racconta. Una regola che può cambiare spostandosi in un’altra regione. In Toscana, per esempio, i tentativi autorizzati salgono a quattro, che diventano sei in Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo.

Non è l’unica differenza. A variare da una regione all’altra è anche il limite di età per accedere alla procreazione medicalmente assistita. Nel 2014 la conferenza stato regioni lo ha fissato a 43 anni, in contrasto con la legge 40 che invece prevedeva che a queste tecniche potessero accedere le coppie “in età potenzialmente fertile”. In mezzo a questa contraddizione le regioni hanno finito per stabilire limiti molto diversi tra loro. Alcune lo hanno abbassato a 41 anni (Umbria), altre lo hanno lasciato a 43 (Valle d’Aosta, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lazio, Basilicata, provincia autonoma di Bolzano), altre ancora lo hanno alzato a 46 (Piemonte, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Abruzzo, Trentino Alto Adige), mentre il Veneto lo ha portato a 50 anni. La Toscana, infine, ha stabilito soglie diverse per la fecondazione omologa (43 anni) e per quella eterologa (46).

Per aggirare i limiti di età e di tentativi previsti nella propria regione basta quindi spostarsi in un’altra con regole più permissive. Antonella ha 43 anni, viene da Latina e per fare il suo secondo tentativo dovrà percorrere quasi trecento chilometri: “Andrò a Siena in una clinica privata convenzionata con il pubblico, perché in Toscana il limite per la fecondazione eterologa è di 46 anni. Ma io questa differenza proprio non riesco a capirla. Se la legge è uguale per tutti e per tutte, perché una regione fa in un modo e una regione in un altro? È un’ingiustizia”, dice.

Secondo il presidente della Società italiana di riproduzione umana (Siru), Antonino Guglielmino, a causa di queste differenze la procreazione assistita è una delle cure effettuate più spesso in un sistema sanitario regionale diverso da quello di residenza: “Il tasso di migrazione interna oggi è quasi al 30 per cento. Non credo ci siano altre patologie che hanno un tasso di migrazione interregionale così alto. È ridicolo”.

In mezzo a tutte queste differenze c’è una costante: l’attesa. Per accedere alla fecondazione assistita bisogna prenotare una prima visita di controllo, che di solito viene fissata nel giro di qualche settimana o pochi mesi al massimo. Le attese più lunghe sono quelle tra questa visita e l’inizio del trattamento vero e proprio: “A gennaio 2021 ho cominciato a informarmi sui tempi in due strutture pubbliche milanesi. In una mi hanno risposto che dovevo aspettare almeno un anno, nell’altra dai 13 ai 14 mesi”, racconta Giusi Di Marco, una libera professionista siciliana che da anni vive a Milano. Spaventata da tempi di attesa così lunghi ha deciso di rivolgersi a una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario nazionale, e in pochi mesi è riuscita a completare il percorso. Ora è incinta di quattro mesi, ma sa bene di essere stata fortunata: “Io e mio marito potevamo permetterci di pagare privatamente tutte le analisi preparatorie e accorciare i tempi, e così abbiamo fatto. Ma tante coppie come noi non possono farlo e così devono sottostare alle tempistiche del pubblico, che sono eterne”.

E più si aspetta, più la qualità degli spermatozoi e degli ovuli diminuisce, assieme alla possibilità di diventare genitori: “In questi mesi o anni di attesa i problemi di fertilità delle coppie peggiorano, e oltretutto si avvicinano o si superano i limiti di età imposti dalle regioni. È veramente un paradosso”, dice Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni.