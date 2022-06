Dicono che andando in bicicletta non ci sia spazio per la malinconia. Forse perché non c’è il tempo di voltarsi indietro quando si tiene lo sguardo proteso verso l’orizzonte. Ma questo detto è messo a dura prova dalla selvaggia bellezza del Salento, un luogo “spaccato dal sole e dalla solitudine”, come scriveva l’etnologo Ernesto De Martino in La Terra del rimorso, la sua famosa monografia del 1959. Anche se da decenni ormai la solitudine di questa regione d’estate convive felicemente con la cultura dell’edonismo.

Difficile trovare un mezzo migliore della bicicletta per esplorare il territorio. A pedalata lenta, senza fretta, magari schivando gli affollati weekend di luglio e agosto. Non ci sono piste ciclabili di lunga percorrenza in Salento ma non ce n’è bisogno: basta farsi trascinare dal vento e inseguire la linea costiera, dall’Adriatico allo Ionio, in un susseguirsi di colori e scenari che sorprendono e cambiano di continuo. Un viaggio semplice, che richiede un piccolo impegno alla portata di tutti – i borghi sono ravvicinati, quindi una sosta è sempre dietro l’angolo – tra calette caraibiche, canyon, grotte, torri di guardia, piscine naturali e insenature selvagge. Qualcosa di molto simile a un paradiso, insomma. Uno degli itinerari consigliati fa un percorso circolare in 4 tappe, per un totale di 220 chilometri.