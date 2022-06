Gli effetti della doppia consultazione del 12 giugno – i cinque referendum sulla giustizia e le elezioni amministrative – rischiano di riguardare non solo il destino del governo di Mario Draghi ma anche un aspetto forse meno evidente ma più importante della vita democratica: la salute della partecipazione popolare. Mai nella storia italiana così pochi elettori sono andati a votare. Certo, per il fallimento più clamoroso, quello dei referendum, ci sono ragioni specifiche: non votare è una tecnica consolidata di chi vuole esprimere contrarietà ai quesiti. Fu inaugurata negli anni novanta, una volta esaurita la prima stagione “eroica” dei referendari, e molte sono state le vittime eccellenti, dall’abolizione della caccia al sistema elettorale maggioritario, dalla procreazione assistita alla separazione delle carriere dei magistrati. Ma l’allarme scatta inevitabile se si associa l’astensione ai referendum con quella alle amministrative. In alcune città importanti il voto sui sindaci ha coinvolto meno della metà degli aventi diritto, e considerato che ai ballottaggi si perde in media un altro 10 per cento di elettori, il quadro che ne risulta è a dir poco desolante.

Se non è semplice indicare un motivo esauriente per cui gli elettori non vanno a votare, è però possibile individuare almeno una risposta parziale nel fenomeno che da più di dieci anni condiziona profondamente la politica italiana: il populismo. Tra i suoi effetti più dannosi ci sono non solo la sfiducia – certo non immotivata - nella politica e nei partiti come strumenti per risolvere i problemi, ma soprattutto la delegittimazione delle istituzioni e dei corpi intermedi, ovvero i partiti e tutti i gruppi che favoriscono la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Il parlamento diventa così una “scatoletta di tonno da aprire”, come lo definì Beppe Grillo nel 2013, i seggi parlamentari “poltrone da tagliare”, i partiti coacervo di corruzione e interessi personali, le regole e le leggi sovranazionali un impiccio intollerabile.

Siccome anche in politica quasi nulla si inventa, non mancano ovviamente i precedenti, come insegna il ventennio berlusconiano: ma all’epoca il contrappeso delle istituzioni e delle forze democratiche aveva in qualche modo funzionato, certo assai più di quanto accada oggi. L’apice di questo fenomeno si può indicare nelle elezioni politiche di quattro anni fa, quando le forze populiste e sovraniste (cinquestelle, Lega, Fratelli d’Italia) hanno messo assieme quasi il 60 per cento dei voti, con un’affluenza che, se pure in calo, era ancora alta, attorno al 73 per cento. E non è un caso che oggi a scalpitare all’interno del governo siano proprio Matteo Salvini e Giuseppe Conte. La crisi del populismo – ovvero l’incapacità di fornire risposte concrete ai problemi del paese – ha prodotto disaffezione e i leader populisti vorrebbero tornare alle origini nell’illusione di ricreare il momento magico perduto.