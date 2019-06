Una nuova era per la nazionale italiana di calcio femminile

Questo articolo fa parte di una serie del Guardian dedicata ai Mondiali di calcio femminile in corso in Francia. La serie presenta le 24 squadre qualificate con i contributi di giornalisti ed esperti del rispettivo paese.

Le azzurre si sono qualificate ai Mondiali per la prima volta dopo vent’anni, riuscendoci appena sette mesi dopo che i loro omologhi maschili avevano fallito la qualificazione a Russia 2018. Questo traguardo potrebbe essere l’inizio di una nuova era per il calcio femminile in Italia.

Lo scorso marzo la squadra femminile della Juventus ha giocato per la prima volta nello stadio del club, l’Allianz Stadium, contro la seconda in classifica – la Fiorentina – di fronte a 39.027 spettatori. Il precedente record di affluenza per una partita di club femminile in Italia era stato stabilito nel 2008, quando Bardolino e Francoforte si affrontarono davanti a 14mila spettatori. Sky sport Italia si è assicurata i diritti (non esclusivi) per i campionati del mondo e giocatrici come Sara Gama, Barbara Bonansea e Cristiana Girelli stanno diventando sempre più popolari tra gli appassionati di calcio.

L’Italia ha chiuso in testa il suo girone eliminatorio per la qualificazione, concedendo solo quattro reti in otto partite, due delle quali nella partita finale con il Belgio, a qualificazione già ottenuta. Questa solidità difensiva sarà una delle doti più importanti della squadra anche in Francia nonostante la rinuncia della difensora Cecilia Salvai a causa di un infortunio al legamento crociato anteriore. La squadra è ben organizzata e possiede giocatrici di talento, ma manca di presenza fisica in alcune zone del campo.

“Le nostri giocatrici hanno cominciato ad allenarsi sei volte a settimana solo all’età di 20-22 anni”, spiega l’allenatrice Milena Bartolini, che ha a disposizione solo poche atlete che hanno giocato all’estero. Tra loro la capitana Gama, che ha trascorso due stagioni con il Paris Saint Germain, la difensora centrale Elena Linari, che ha appena vinto la Liga (il campionato spagnolo) con l’Atlético Madrid, l’attaccante Iliaria Mauro e la portiera Laura Giuliani, che hanno passato alcuni anni in Germania. Una delle principali preoccupazioni è proprio il fatto che molte calciatrici hanno disputato poche partite di calcio internazionale.

Bertolini ritiene che le azzurre debbano rimanere “umili e spensierate” e ha cominciato molto presto, nella seconda settimana di maggio, il ritiro di preparazione al torneo affinché le giocatrici si adattassero meglio allo schema di gioco. All’allenatrice piace mescolare le carte e usare diverse formazioni, e l’Italia può giocare con il 4-3-3 o con il 4-4-2 grazie a centrocampiste versatili come Bonansea, Valentina Cernoia, Aurora Galli e Manuela Giugliano. Bonansea, probabilmente la migliore giocatrice della squadra, può agire da centrocampista oppure da ala destra o sinistra. Il dilemma di Bertolini sta nella scelta della combinazione da adottare in Francia. Cristiana Girelli, Valentina Giacinti, Mauro e Daniela Sabatino hanno tutte diverse qualità e si completano a vicenda, con un apparente paradosso: Giacinti, capocannoniera del campionato di serie A nel 2018 e 2019, comincia spesso le partite dalla panchina.