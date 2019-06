Le giamaicane sono le prime caraibiche ad arrivare ai Mondiali

Questo articolo fa parte di una serie del Guardian dedicata ai Mondiali di calcio femminile in corso in Francia. La serie presenta le 24 squadre qualificate con i contributi di giornalisti ed esperti del rispettivo paese.

Menzies e le sue giocatrici hanno una predilezione per il modulo 4-3-3, con il quale possono sfruttare la loro velocità e il loro atletismo per scardinare le difese avversarie, in particolare negli spazi aperti. Shaw, come sempre, sarà il fulcro del trio d’attacco e, se sarà in grado di ricevere il pallone abbastanza vicino alla porta, potrebbe fare la differenza contro i suoi più noti avversari del gruppo C.

Questo traguardo è arrivato grazie all’emozionante terzo posto ottenuto al Campionato della Concacaf (la Federazione calcistica dell’America del nord, centro e Caraibi) , dopo una drammatica vittoria per 4-2 ai calci di rigore contro il Panama, in ottobre. Le reggae girlz hanno perso solo due partite (2-0 con il Canada e 6-0 con gli Stati Uniti) durante tutte le qualificazioni, segnando 53 reti e subendone 14. A guidarle è stato il loro talismano, l’attaccante Khadija “Bunny” Shaw, che ha chiuso le qualificazioni con 19 reti.

Le reggae girlz, che occupano il cinquantatreesimo posto nella classifica mondiale, stanno per compiere uno storico passo nei Mondiali femminili in corso in Francia, diventando la prima squadra caraibica nella storia a partecipare alla fase finale del torneo.

È entrato nel programma nazionale femminile su invito dell’ambasciatrice per il calcio femminile della Giamaica, Cedella Marley, nel 2014. Nonostante la mancanza di risorse Menzies è riuscito nello storico traguardo di fare della Giamaica la prima squadra caraibica a qualificarsi per i Mondiali femminili.

Hue Menzies è nato in Inghilterra ed è cresciuto in Giamaica prima di trasferirsi negli Stati Uniti nel 1980. Oggi ha più di trent’anni di esperienza come allenatore, compresi 15 anni all’interno del programma di sviluppo olimpico, a livello nazionale, statale e regionale.

Khadija “Bunny” Shaw è una calciatrice di un metro e ottanta, dotata di prestanza fisica e velocità che le hanno permesso di ottenere vari successi fin dagli esordi. È stata in realtà così forte, da giovanissima, da giocare contemporaneamente per le nazionali giamaicane under 15, under 17 e under 20 già dall’età di 14 anni. Ha debuttato per la nazionale maggiore femminile il 23 agosto 2015, segnando una rete nella vittoria per 6-0 contro la Repubblica dominicana.

Da allora, questa ventiduenne è una giocatrice impossibile da ignorare ed in testa alle classifiche di tutti i tempi delle reggae girlz per presenze e reti (rispettivamente 30 e 26 al momento in cui scriviamo). Nel 2018 Shaw è stata la prima calciatrice donna a essere nominata “calciatore dell’anno” da The Guardian, un premio assegnato a un giocatore “che ha realizzato qualcosa di veramente degno di nota, superando le avversità, aiutando gli altri, oppure creando un esempio sportivo grazie a un comportamento di eccezionale onestà”.

Shaw ha studiato all’Università statale della Florida orientale e all’Università del Tennessee e dovrebbe diventare professionista quest’estate.