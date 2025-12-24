In un laghetto di Montesilvano (Pescara) spuntano dall’acqua alcune teste di coccodrillo in vetroresina, collegate a un motore, per spaventare e allontanare i cormorani che fanno strage di pesci (1). Nel lago di Loppio (Trento) ignoti hanno liberato alcuni pesci rossi (carassi dorati) che si sono riprodotti: ora ci sono migliaia di esemplari in una pozza stagnante (2). Al largo di Ugento (Lecce) nelle reti dei pescatori è finito un pesce scorpione, una specie tropicale velenosa di cui non era mai stata registrata la presenza in Italia (3).

Nella zona comasca del fiume Lambro e nel lago di Alserio (Como) sono stati rimossi 693 esemplari di pesce siluro, uno dei quali era lungo due metri e ottanta per un peso di 68 chili (4). In una baia di Ischia (Napoli) è stata trovata la carcassa di uno squalo di circa due metri (5). Nella laguna di Venezia è stata avvistata una foca monaca, probabilmente attirata dagli avanzi di cibo gettati nei canali dai turisti (6). In un’abbazia di Santa Maria di Staffarda (Cuneo) è conservata una costola lunga un metro e mezzo che secondo la tradizione apparteneva a un pesce gigante, comparso in un torrente per sfamare i monaci cistercensi durante una carestia (7).

Lungo il fiume Uso, in provincia di Rimini, è stata scoperta una passerella abusiva per passare da una riva all’altra, probabilmente costruita da dei ladri come via di fuga dopo i furti a Santarcangelo (8). In Friuli-Venezia Giulia ci sono state vivaci proteste contro il gruppo Facebook Simply Slovenia, creato a Lubiana, che aveva pubblicato una foto del lago del Predil indicandolo come una bellezza naturale slovena mentre si trova nella provincia di Udine (9).

A Manerba (Brescia) un uomo di 75 anni si è suicidato gettandosi nelle acque gelide del lago di Garda (10). A Napoli un uomo di circa cinquant’anni si è suicidato gettandosi da un edificio di piazza Plebiscito, una delle più grandi e famose della città, tra dozzine di passanti e turisti (11). Nel carcere di Lecce, dove l’affollamento è del 175 per cento, si è suicidato un detenuto (12) (13), pochi giorni dopo un altro suicidio nel carcere di Viterbo (14) e un tentato suicidio in quello di Siracusa (15). In una residenza psichiatrica per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Reggio Emilia si è suicidato un ragazzo di 24 anni che era lì perché aveva rubato una bicicletta e opposto resistenza durante l’arresto (16). A Milano il cappellano del carcere di San Vittore è stato denunciato dal ministero della giustizia per aver accusato l’amministrazione penitenziaria d’incuria sulla questione dei suicidi in carcere (17).

A Scandiano (Reggio Emilia) un uomo di 48 anni è stato denunciato perché aveva dato fuoco a una casetta di Babbo Natale (18). Vicino a Tortona (Alessandria) un cacciatore è stato denunciato per bracconaggio dopo che in casa sua i carabinieri forestali avevano trovato tre crani di lupo, che l’uomo aveva personalmente tagliato, bollito e ripulito (19). A Piove di Sacco (Padova), durante un alterco per un parcheggio, uno dei due litiganti ha minacciato l’altro sostenendo falsamente di essere un carabiniere, ma l’altro era un vero finanziere e lo ha denunciato (20). Su un treno che andava da Venezia a Caorle un personaggio televisivo e youtuber si è finto controllore per uno sketch da pubblicare online, ma è stato denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche (21).