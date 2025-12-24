In un laghetto di Montesilvano (Pescara) spuntano dall’acqua alcune teste di coccodrillo in vetroresina, collegate a un motore, per spaventare e allontanare i cormorani che fanno strage di pesci (1). Nel lago di Loppio (Trento) ignoti hanno liberato alcuni pesci rossi (carassi dorati) che si sono riprodotti: ora ci sono migliaia di esemplari in una pozza stagnante (2). Al largo di Ugento (Lecce) nelle reti dei pescatori è finito un pesce scorpione, una specie tropicale velenosa di cui non era mai stata registrata la presenza in Italia (3).
Nella zona comasca del fiume Lambro e nel lago di Alserio (Como) sono stati rimossi 693 esemplari di pesce siluro, uno dei quali era lungo due metri e ottanta per un peso di 68 chili (4). In una baia di Ischia (Napoli) è stata trovata la carcassa di uno squalo di circa due metri (5). Nella laguna di Venezia è stata avvistata una foca monaca, probabilmente attirata dagli avanzi di cibo gettati nei canali dai turisti (6). In un’abbazia di Santa Maria di Staffarda (Cuneo) è conservata una costola lunga un metro e mezzo che secondo la tradizione apparteneva a un pesce gigante, comparso in un torrente per sfamare i monaci cistercensi durante una carestia (7).
Lungo il fiume Uso, in provincia di Rimini, è stata scoperta una passerella abusiva per passare da una riva all’altra, probabilmente costruita da dei ladri come via di fuga dopo i furti a Santarcangelo (8). In Friuli-Venezia Giulia ci sono state vivaci proteste contro il gruppo Facebook Simply Slovenia, creato a Lubiana, che aveva pubblicato una foto del lago del Predil indicandolo come una bellezza naturale slovena mentre si trova nella provincia di Udine (9).
A Manerba (Brescia) un uomo di 75 anni si è suicidato gettandosi nelle acque gelide del lago di Garda (10). A Napoli un uomo di circa cinquant’anni si è suicidato gettandosi da un edificio di piazza Plebiscito, una delle più grandi e famose della città, tra dozzine di passanti e turisti (11). Nel carcere di Lecce, dove l’affollamento è del 175 per cento, si è suicidato un detenuto (12) (13), pochi giorni dopo un altro suicidio nel carcere di Viterbo (14) e un tentato suicidio in quello di Siracusa (15). In una residenza psichiatrica per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) di Reggio Emilia si è suicidato un ragazzo di 24 anni che era lì perché aveva rubato una bicicletta e opposto resistenza durante l’arresto (16). A Milano il cappellano del carcere di San Vittore è stato denunciato dal ministero della giustizia per aver accusato l’amministrazione penitenziaria d’incuria sulla questione dei suicidi in carcere (17).
A Scandiano (Reggio Emilia) un uomo di 48 anni è stato denunciato perché aveva dato fuoco a una casetta di Babbo Natale (18). Vicino a Tortona (Alessandria) un cacciatore è stato denunciato per bracconaggio dopo che in casa sua i carabinieri forestali avevano trovato tre crani di lupo, che l’uomo aveva personalmente tagliato, bollito e ripulito (19). A Piove di Sacco (Padova), durante un alterco per un parcheggio, uno dei due litiganti ha minacciato l’altro sostenendo falsamente di essere un carabiniere, ma l’altro era un vero finanziere e lo ha denunciato (20). Su un treno che andava da Venezia a Caorle un personaggio televisivo e youtuber si è finto controllore per uno sketch da pubblicare online, ma è stato denunciato per usurpazione di funzioni pubbliche (21).
A Torino è stato arrestato un uomo che per almeno trenta volte aveva inscenato la truffa del falso pedone, gettandosi sulle auto vicino alle strisce pedonali con i pantaloni strappati e sporchi di sangue per chiedere un risarcimento in contanti agli automobilisti (22). A Roma agisce una banda di ladri d’appartamento composta da un uomo che citofona a qualcuno dicendogli che la sua auto è stata danneggiata in un incidente e da altri che entrano in casa quando la vittima scende in strada a verificare (23). In un mercatino natalizio di Benevento la guardia di finanza ha sequestrato quattrocenti falsi Labubu (24), i pupazzi di peluche cinesi (25).
A Rovellasca (Como) si è tenuto un fastoso matrimonio ma un testimone dello sposo si è insospettito perché alla cerimonia non c’era alcun parente di lei, quindi ha indagato scoprendo che le nozze erano finte e la donna aveva già un altro marito, all’oscuro di tutto (26) (27); il certificato di matrimonio firmato dai testimoni era stato creato con l’intelligenza artificiale (28). A Chieti un uomo ha intrapreso una relazione online con una donna, alla quale ha proposto di sposarlo, al che lei ha finto di accettare, chiedendogli trentamila euro per organizzare il matrimonio, ma nei giorni successivi lui ha capito di essere stato raggirato (29) (30). A Ragusa una donna ha chiesto la separazione dal marito dopo averlo visto a cena con un’altra donna nella clip pubblicitaria di un ristorante (31).
All’arena di Milano i due personaggi dei Me contro te, una coppia popolare tra i preadolescenti, si sposeranno durante uno spettacolo a pagamento, con prezzi dai 48 ai 110 euro (32). A Firenze una nipote dell’avvocato Gianni Agnelli si è sposata con il figlio di un finanziere belga e dopo la cerimonia in chiesa gli sposi hanno fatto un giro per la città con un’Apecar Piaggio, raggiungendo poi una villa rinascimentale per la festa (33). A Ischia (Napoli) la conduttrice Ilary Blasi, già moglie del calciatore Francesco Totti, si sposerà con un imprenditore tedesco (34).
Sui monti di Giogo del Maniva (Brescia) un imprenditore di Odolo (Brescia) è arrivato abusivamente con il suo elicottero privato in cima a una pista da sci, come aveva già fatto otto mesi fa sulle piste di Madonna di Campiglio (Trento) (35). A Siena è in corso un processo contro un imprenditore pakistano che sfruttava quattro lavoratori, anche loro stranieri, pagandoli un euro all’ora per lavorare in un autolavaggio in cui dormivano (36). A Prato un imprenditore che possiede diversi locali e pub in Toscana è stato arrestato per aver aggredito, picchiato e lasciato a terra in una pozza di sangue un uomo che aveva consumato cocaina in un suo ristorante (37).
A Seregno (Monza) un imprenditore è stato condannato a tre anni di carcere per aver cercato di far passare come incidente domestico la caduta dall’alto di un suo dipendente in un cantiere. L’uomo era rimasto tre anni paralizzato e poi era morto (38). A Roma un imprenditore ha denunciato e fatto condannare in primo grado un giornalista Rai che gli chiedeva soldi per parlare bene di lui nei suoi servizi (39). A Montagnana (Padova) un imprenditore malato terminale ha voluto nella sua epigrafe la foto della fabbrica che aveva fondato (40). A Milano il figlio di un ricco imprenditore e un suo amico hanno deriso e rapinato per divertimento un senza tetto (41).
A Milano l’Istat cerca volontari per un censimento dei senza tetto (42). A Biella un uomo con problemi di alcolismo è stato condannato a un anno e mezzo di carcere per aver rubato del cibo in un Penny market, mangiandolo tra le corsie del supermercato (43). A Ravenna un senza tetto ha trasformato una fermata dell’autobus nella sua abitazione (44).
A Villasanta (Monza) un uomo ha rubato alcuni medicinali in una farmacia, poi ha tentato di scappare prendendo un autobus (45). A Roma le attese per l’autobus 223 si aggirano attorno ai sessanta-settanta minuti (46). Nell’autodromo di Imola l’azienda dei trasporti pubblici dell’Emilia-Romagna ha testato con successo un autobus senza conducente, che ha evitato gli ostacoli e rispettato i semafori in una simulazione di traffico urbano (47). A Padova sta per entrare in servizio un tram lungo più di trenta metri che può trasportare 292 passeggeri (48). A Brescia dall’anno prossimo i ragazzi sotto i 16 anni residenti in città potranno usare i mezzi pubblici gratis (49).
A una fermata dell’autobus di Roma c’è stato un flash mob per il trasporto pubblico durante il quale i partecipanti hanno giocato a scacchi e fatto la maglia (50) (51). A Bologna alcuni studenti universitari hanno inscenato un flash mob contro la ministra Anna Maria Bernini, durante il quale hanno esposto un cartonato in cui la ministra appariva a bordo di un carrarmato (52). A Napoli c’è stato un flash mob durante il quale i partecipanti hanno creato delle strisce pedonali umane (53). Nello stadio di Moncalieri (Torino) alcune calciatrici hanno inscenato un flash mob di solidarietà con un’arbitra che aveva ricevuto insulti sessisti da un tifoso durante una partita (54) (55).
A Parma due studenti di teatro hanno ottenuto un risarcimento di centomila euro per le molestie subite da un noto regista (56). A Venezia un uomo di 52 anni che aveva avuto rapporti sessuali con una quindicenne è stato assolto in tribunale perché lei aveva superato i quattordici anni, era consenziente e gli inviava messaggi d’amore (57). A Modena una docente di una scuola superiore che era stata licenziata per aver mostrato dei video porno amatoriali agli studenti è stata reintegrata dal tribunale con la clausola di svolgere solo funzioni amministrative senza contatti con ragazze e ragazzi (58). A Roma una deputata ha depositato una proposta di legge per punire la zooerastia e la zoopornografia, cioè gli atti sessuali compiuti da persone su animali e la diffusione di materiale pornografico che coinvolge animali (59).
A Livellato (Genova) alcune pecore, oche, galline, un bue, un asino e diversi cavalli hanno partecipato a un presepe vivente durato tre ore (60). A Zimella (Verona) un gatto randagio dorme ogni notte nella capanna di un presepe in piazza, al posto dell’asinello che è stato rubato (61). A Cuneo due artisti hanno inventato un presepe istantaneo in scatola, della dimensione di una lattina di minestra e ispirato a Andy Warhol (62). A Galatone (Lecce) un latitante ha finto di essere una statua in un presepe realizzato con figure a grandezza naturale, ma è stato scoperto (63).
Questo articolo è tratto dalla newsletter Cronache.
Se vuoi contribuire alla newsletter puoi mandare una notizia con il relativo link a cronache@internazionale.it
|
Iscriviti a
Cronache
|
Da Aosta a Palermo, una settimana in Italia raccontata da Alessandro Gilioli. Ogni venerdì.
|Iscriviti
|
Iscriviti a
Cronache
|
Da Aosta a Palermo, una settimana in Italia raccontata da Alessandro Gilioli. Ogni venerdì.
|Iscriviti
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it