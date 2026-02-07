Il 31 gennaio il presidente cinese Xi Jinping si è dichiarato a favore di uno yuan forte come condizione necessaria affinché la valuta svolga un ruolo di primo piano nel sistema monetario internazionale. Lo ha fatto, spiega il Financial Times, in un editoriale uscito su Qiushi, la rivista ideologica del Partito comunista cinese.

Il paese, sostiene Xi, ha bisogno di una “valuta potente” che possa essere “usata diffusamente nel commercio internazionale e nei mercati finanziari e monetari globali, oltre a ottenere lo status di valuta di riserva”. Per raggiungere questi obiettivi, ha aggiunto Xi, la Cina deve dotarsi di “una forte banca centrale”, capace di gestire in modo efficace lo yuan, e in generale di istituzioni finanziarie che possano “attirare capitali da tutto il mondo e influire sulla formazione dei prezzi”.

L’editoriale di Xi, in realtà, è un estratto di un discorso pronunciato dal presidente cinese nel 2024. La sua uscita è stata decisa pochi giorni dopo che un rapporto del dipartimento del tesoro degli Stati Uniti aveva definito lo yuan una moneta “sostanzialmente sottovalutata”, aggiungendo che “è importante che le autorità cinesi permettano al tasso di cambio di rafforzarsi rapidamente e in modo ordinato, in linea con i fondamentali macroeconomici”.