Nell’ottobre 2023 nel Consorzio viale dei Mille, grazie anche ai fondi di coesione europei, è stato aperto lo sportello Tutta un’altra giustizia. “Alla base del progetto c’è un’idea di giustizia di comunità”, spiega Patrizia Bisol, responsabile del progetto per il Centro di servizio per il volontariato di Milano. “Mettiamo in relazione chi ha commesso un reato con chi può dargli una possibilità per riparare a quell’errore. Lavoriamo per aumentare il numero di realtà in cui si possono svolgere lavori di pubblica utilità o messa alla prova, organizziamo corsi di formazione e proviamo a diffondere il più possibile quest’idea di giustizia”.