Negli Stati Uniti la guerra nella Striscia di Gaza ha provocato la più importante rivolta studentesca dagli anni settanta. Le proteste contro il sostegno degli Stati Uniti a Israele sono cominciate ad aprile alla Columbia university di New York e si sono diffuse rapidamente in decine di campus.

I manifestanti filopalestinesi, che hanno creato accampamenti negli spazi pubblici delle università, in alcuni casi sono stati accusati di antisemitismo e ci sono state tensioni con i gruppi che sostengono Israele. Gli atenei hanno reagito in modi diversi. Alcuni hanno scelto la via del dialogo, altri quella della forza. La polizia è intervenuta per smantellare gli accampamenti in diversi campus, arrestando almeno duemila persone.

Il video di Alessia Albertin.