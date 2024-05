Ci sono stati casi, come quello della Brown university , in Rhode Island, in cui i manifestanti hanno raggiunto un accordo con gli amministratori dell’università, che si sono impegnati a discutere e a mettere ai voti la proposta di cancellare gli investimenti nelle aziende legate all’apparato bellico israeliano. Ma la repressione alla Columbia university di New York, epicentro della protesta, ha fatto crescere l’attivismo in tutto il paese. A questo punto è possibile che il movimento studentesco finisca al centro del dibattito e arrivi a condizionare le dinamiche politiche a vari livelli.

Dopo l’inizio di ogni protesta c’è un momento spartiacque, quello in cui le autorità decidono come rispondere. Quando scelgono la repressione o il rifiuto netto delle ragioni dei manifestanti, di solito alimentano la contestazione invece di spegnerla, e possono contribuire a trasformare una rivendicazione circoscritta in un movimento sociale più ampio. Potrebbe succedere anche stavolta con le proteste degli studenti nei campus di decine università degli Stati Uniti a sostegno del popolo palestinese.

Un primo livello, quello più visibile, riguarda gli equilibri in vista delle elezioni presidenziali. Sondaggi condotti prima dell’inizio delle proteste mostrano che la guerra israeliana nella Striscia di Gaza non è in cima alle preoccupazioni della maggior parte degli statunitensi, nemmeno di quelli più giovani. Ma gli sviluppi degli ultimi giorni – l’arresto di più di duemila persone e la repressione violenta della polizia in alcuni campus – potrebbero far crescere la solidarietà per la causa dei manifestanti.

Di sicuro mettono in una posizione molto complicata l’amministrazione Biden, che già da mesi è preoccupata per la perdita di consensi tra gli elettori più giovani e quelli delle minoranze. Il 2 maggio il presidente ha fatto la sua prima dichiarazione pubblica sulle proteste, dicendo che nei campus “l’ordine deve prevalere”, per poi aggiungere: “Ma non siamo un paese autoritario che mette a tacere le persone”. Negli ultimi anni i democratici si sono presentati come i garanti della stabilità di fronte alla china distruttiva dei repubblicani (un ribaltamento notevole rispetto alla tradizione dei due partiti), e anche per questo sono andati bene in tutte le ultime tre elezioni. Ora i repubblicani hanno gioco facile nel ribaltare questa narrazione: accusano la sinistra di aver cresciuto una generazione di estremisti intolleranti che ora fatica a tenere a bada (mettendo l’accento sui tanti episodi di antisemitismo nei campus) e chiedono l’intervento della guardia nazionale negli atenei per riportare l’ordine.