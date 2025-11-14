Cos’è la tecnologia? Ed è possibile capire le leggi che regolano il funzionamento dell’informatica? Se lo chiede uno dei più importanti scrittori contemporanei, con l’obiettivo di aiutarci a riprendere il controllo dell’universo digitale che domina le nostre vite.

L’incantesimo della tecnologia, di Karl Ove Knausgård, con la traduzione di Margherita Podestà Heir, è una riflessione sul nostro rapporto con la natura,

i numeri e la cibernetica.

È il secondo libro di Extra Large, la nuova collana dei tascabili di Internazionale, pensata per far conoscere a lettori e lettrici reportage, inchieste, articoli e racconti di grande qualità narrativa e giornalistica ma troppo lunghi per essere pubblicati sul settimanale. Il progetto grafico è di Mark Porter.

L’incantesimo della tecnologia è un volume di 64 pagine, formato tascabile, in vendita a 7 euro in tutte le edicole, nelle principali librerie online (tra cui Ibs, La Feltrinelli, Amazon) e a 3,99 euro in formato ebook, anche per Kindle.