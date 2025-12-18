Tutto è partito da un tweet di Elon Musk dello scorso 6 dicembre, con cui il miliardario ha invocato la dissoluzione dell’Unione europea e il ritorno del vecchio continente agli stati-nazione. Un dirigente russo l’ha subito condiviso. E da allora questo ritornello non si ferma, al punto da ritrovarlo questa settimana sotto la firma di un nazionalista cinese, editorialista di un quotidiano di Hong Kong.

Il South China Morning Post, in passato un giornale anglofono molto rispettato, appartiene ormai al gruppo cinese Alibaba. Il titolo dell’editoriale in questione la dice lunga su ciò che pensano gli avversari di quello che un tempo chiamavamo “l’occidente”: “Sarà la Russia a mettere fine all’Unione europea, e non viceversa”.

L’Unione, oggi, è attaccata da tutte le parti. Elon Musk ha pubblicato il suo tweet estremo reagendo a una multa imposta dalla Commissione europea al suo social media, colpevole di non rispettare le regole comunitarie. Lo stesso tema è al centro di un braccio di ferro con l’amministrazione Trump, che minaccia ritorsioni contro le aziende europee e accusa Bruxelles di “discriminazione” e “persecuzione legale e fiscale”. Una polemica che monta da quando Trump è tornato alla Casa bianca.

L’Ucraina è il secondo motivo di ostilità nei confronti dell’Europa unita. Il 17 dicembre, mentre erano in corso le trattative per un cessate il fuoco, Vladimir Putin ha definito gli europei “maiali” che finiranno per perdere il potere.

Il presidente russo ha ribadito la promessa di “liberare le terre storiche” della Russia: più che un passo verso il cessate il fuoco si tratta di un attacco violento, in un momento in cui i 27 si riuniscono per decidere come finanziare la difesa dell’Ucraina.