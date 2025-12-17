Dopo i ricorsi presentati da diverse famiglie palestinesi della Striscia di Gaza, ad agosto il tribunale di Roma ha ordinato alle autorità italiane di applicare il diritto internazionale e di rilasciare subito dei visti umanitari per l’evacuazione di queste persone. Il governo italiano, tuttavia, non ha ancora dato seguito al provvedimento. E mentre il futuro di queste famiglie è sospeso, gli attacchi indiscriminati dell’esercito israeliano proseguono, nonostante anche il cessate il fuoco.

Il reportage video di Ahmed Dremly e Niccolò Palla racconta le storie di Sana Zaher Shuhyber, una studente di 22 anni di Gaza arrivata in Italia lo scorso ottobre, e di Mohammed Alamarin, un cuoco di 34 anni che prova da anni a venire nel nostro paese per mettere in salvo la sua famiglia.