Mariam, 27 anni, è una dei 39 studenti e ricercatori arrivati in Italia dalla Striscia di Gaza il 1 ottobre grazie a un “corridoio universitario”, cioè un sistema di accoglienza per studenti stranieri in situazioni di necessità. Ha vinto una borsa di studio nel programma Italian universities for Palestinian students (Iupals) a luglio, ma ha dovuto aspettare mesi prima di ricevere il visto e poter lasciare il paese.

Il 7 ottobre Mariam (il nome è stato cambiato per tutelare l’identità della persona) ha cominciato a frequentare le lezioni di economia all’università. Si è seduta tra i banchi con le altre studenti e ha ascoltato il professore spiegare alcune nozioni di economia. Le sembrava tutto irreale. Pochi giorni prima era nella città di Gaza con la madre, il padre e i fratelli, sotto bombardamenti incessanti. È per questo che non riesce a trattenere le lacrime mentre parla: è al sicuro ora, ma i suoi familiari sono rimasti nella Striscia di Gaza. E una parte di lei è rimasta con loro. “Non riesco ancora a realizzare completamente quello che è successo, sono molto contenta di essere arrivata in Italia, ma con la testa sono ancora a Gaza, sono preoccupata per la mia famiglia e per i miei amici”, dice in un inglese perfetto, che ha studiato all’università Al Aqsa in Palestina.

A un certo punto sembrava che arrivare in Italia fosse diventato impossibile ma alla fine di settembre, una settimana prima del trasferimento, è stata avvertita con un’email e una telefonata che era tutto pronto e che avrebbe fatto parte del primo gruppo di studenti e ricercatori gazawi in partenza con un ponte aereo.

Ora ha una camera tutta sua in uno studentato nel centro di una città dell’Italia del nord, condivide la cucina e i servizi con altre ragazze, si gode il sole di ottobre all’aria aperta durante una passeggiata. “Sono tutti molto gentili con me, mi stanno aiutando molto”, racconta, ma poi ripercorre le ore che hanno preceduto l’evacuazione dalla Striscia.

L’operazione è stata avviata nella notte tra il 28 e il 29 settembre e ha coinvolto un gruppo di 72 palestinesi, tra cui “studenti e persone che si ricongiungevano alle famiglie”. Si è svolta “nei pressi dell’ospedale Shuhada Al Aqsa, situato a Deir Al Balah, nel cuore della Striscia di Gaza”, informa un comunicato del governo italiano.

“Ci hanno chiamato e ci hanno chiesto di raggiungere l’ospedale”, racconta Mariam. “Poi abbiamo aspettato per ore dentro alcuni pullman che i soldati israeliani ci lasciassero partire”, racconta.

Tra i bombardamenti, gli studenti hanno raggiunto il valico di Karem Shalom, poi si sono diretti in Giordania, dove hanno ricevuto il visto e si sono imbarcati sui voli che li hanno portati in Italia. “Sono arrivata di notte, mi sembrava tutto irreale. Sono da sola qui, non ho nessuno, sono l’unica palestinese in questa università”, racconta.

I 72 palestinesi, tra cui i 39 studenti, sono arrivati all’aeroporto di Roma e a quello di Milano con due voli messi a disposizione dalla guardia di finanza e dalla protezione civile. La missione è stata coordinata dalla presidenza del consiglio, dal ministero degli esteri e dal ministero della difesa, in collaborazione con i servizi segreti italiani.

Nelle stesse ore è stato organizzato anche un altro corridoio umanitario verso l’Italia, che ha portato qui ottanta palestinesi con problemi gravi di salute, tra cui alcuni bambini, trasferiti negli ospedali italiani per essere curati.