La sede del National center for atmospheric research (Ncar) a Boulder, in Colorado, è un incastro di cubi rosa. Progettata da un architetto modernista di origini cinesi e ispirata agli antichi villaggi anasazi, era stata aperta nel 1960 per dare a chi studiava l’atmosfera risorse all’avanguardia – come i supercomputer – che le singole università non potevano permettersi. Con il tempo è diventata un punto di riferimento: dietro a molte delle scoperte che hanno ampliato la comprensione umana del meteo e del clima c’è l’Ncar.

Negli anni settanta, per esempio, due suoi ricercatori, Roland Madden e Paul Julian, individuarono una “pulsazione” di nubi e piogge che si muove lungo l’Equatore compiendo un ciclo in trenta, novanta giorni: il fenomeno, oggi conosciuto come oscillazione di Madden–Julian, ha rivoluzionato le previsioni meteo, permettendo stime con settimane o mesi di anticipo. Altri scienziati hanno sviluppato le dropsonde gps, strumenti lanciati da aerei o droni per determinare l’intensità, il centro e le traiettorie delle tempeste.

Spesso ci sono state applicazioni inattese: gli studi sulle correnti discendenti negli strati bassi dell’atmosfera hanno ispirato i sistemi di rilevamento del wind shear (un cambiamento improvviso e violento della velocità o della direzione del vento) negli aeroporti, evitando centinaia di incidenti aerei.