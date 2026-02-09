- Più di un terzo dei casi di cancro nel mondo è dovuto a cause che possono essere evitate.
- Una femmina di bonobo di nome Kanzi era capace di giocare a giochi basati sull’immaginazione.
- La Nasa ha rinviato il lancio della missione Artemis II a causa di un problema tecnico.
- Seguire una dieta di tipo mediterraneo può ridurre del 25 per cento il rischio di ictus.
- I bambini che seguono una dieta vegetariana o vegana possono crescere alla stessa velocità degli altri.
- I neonati possono riconoscere e prevedere il ritmo di un brano musicale, ma non la melodia.
- Le statine non provocano realmente quasi nessuno degli effetti collaterali indicati nei foglietti illustrativi.
- Secondo le misurazioni della sonda Juno Giove è leggermente più piccolo e meno sferico di quanto si pensava.
- Uno spray nasale agli anticorpi potrebbe essere in grado di neutralizzare qualunque tipo di virus influenzale.
- La tossicità complessiva dei pesticidi usati nel mondo sta aumentando.
