In particolare, l’esercito sta usando droni “kamikaze”, cioè apparecchi che sorvolano un’area in cerca del loro obiettivo e ci si schiantano sopra dopo averlo individuato. Il successo di questa strategia, nota Sudan War Monitor, spiega in parte le recenti battute d’arresto delle Rsf nel Kordofan Meridionale e la sospensione temporanea dei loro attacchi via terra.

Nella guerra in corso tra l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), in corso dall’aprile 2023 e che oggi si concentra nella regione sudanese del Kordofan Meridionale, un punto di svolta è stato l’arrivo dei droni. Un articolo del sito Sudan War Monitor, una fonte affidabile sugli sviluppi del conflitto, parla di una recente serie di attacchi letali contro depositi di carburante, mercati e convogli di veicoli in alcune regioni controllate dalle Rsf.

Questo tipo di armi, ampiamente usate in altri conflitti nel resto del mondo, non ha caratterizzato la guerra in Sudan fin dal principio. C’è stato un momento ben preciso in cui il ricorso ai droni ha cambiato l’equilibrio delle forze in campo. Inizialmente era l’esercito ad avere il controllo dei cieli grazie all’aviazione, ma a maggio del 2025 le Rsf hanno lanciato il primo attacco con i droni sulla città costiera di Port Sudan, dove si era trasferito quel che restava del governo militare sudanese. Fino ad allora, ricorda l’Economist, Port Sudan era considerata una città sicura, perché distava più di mille chilometri dalle basi conosciute delle Rsf, e per questo il bombardamento – che aveva danneggiato l’aeroporto e la principale centrale elettrica della città – ha avuto conseguenze psicologiche durature.

In un interessante approfondimento sull’uso dei droni in Sudan, Al Jazeera sottolinea che queste tecnologie sono ormai a disposizione di entrambe le parti, che sono facili da ottenere e da nascondere. Sono anche semplici da assemblare a partire dalle singole componenti, permettendo di aggirare l’embargo sulle armi e le sanzioni, e si rivelano molto efficaci nel mettere fuori gioco infrastrutture cruciali, facendo scendere il buio sulle città sudanesi. Allo stesso tempo sono incredibilmente letali e a farne le spese sono, come sempre, i civili.

“Il terreno pianeggiante e le grandi distese rendono il Sudan particolarmente adatto all’uso di droni per attaccare e per condurre operazioni di sorveglianza, nota un’analisi del progetto Critical threats. L’esercito e le Rsf usano sia droni a corto raggio sia quelli in grado di coprire distanze fino a quattromila chilometri, che possono quindi raggiungere qualsiasi obiettivo nel paese”, scrive Al Jazeera.