Se gli Stati Uniti lo vogliono… o meglio, se Donald Trump lo vuole, tutto è possibile. È la lezione principale dell’accordo concluso nella notte in Egitto sulla prima fase del piano per Gaza. Perché è proprio questo che è successo durante le trattative: l’intesa non è il risultato di un compromesso tra le parti in conflitto – Israele e il movimento palestinese Hamas – ma della volontà statunitense sostenuta dai mediatori regionali, Qatar, Egitto e Turchia. C’è da chiedersi perché questa determinazione non sia stata esercitata prima, per mettere fine alla tragedia dei civili di Gaza, durata due anni.

A questo punto l’accordo consentirà almeno di voltare pagina sul calvario degli ostaggi israeliani. Nei prossimi giorni, i 48 ostaggi, vivi o morti, saranno liberati da Hamas e dalle altre organizzazioni palestinesi che li tengono prigionieri, e restituiti alle loro famiglie. Hanno trascorso due anni in condizioni terribili, da quando sono stati catturati durante la strage del 7 ottobre 2023: prendere in ostaggio di civili, non va dimenticato, è un crimine di guerra.

Questa liberazione libera a sua volta gli israeliani da un blocco psicologico che impediva tutto il resto; permetterà di pensare a un “dopo”. Finora gli israeliani hanno evitato di farsi domande sulla strategia del loro governo a Gaza, sul dopoguerra nei territori palestinesi o sulle responsabilità del primo ministro Benyamin Netanyahu negli errori che hanno permesso gli attentati del 7 ottobre.

Una parte della popolazione israeliana ha contestato apertamente, nelle strade, la strategia del primo ministro, che non ha mai dato la priorità alla liberazione degli ostaggi; a volte le manifestazioni hanno sollevato questioni più politiche sulla guerra a Gaza, ma il blocco sugli ostaggi limitava l’orizzonte.

Sul fronte palestinese, la situazione è ancora più complessa. Hamas ha dovuto cedere, costretto dai suoi interlocutori regionali, in particolare il Qatar e la Turchia. E ora, senza lo “scudo” degli ostaggi, si troverà esposto. Certo, potrà rivendicare la liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane in cambio degli ostaggi, e la sospensione – almeno temporanea – dei bombardamenti israeliani che hanno reso un inferno la vita di due milioni di civili. Ma il seguito è incerto.