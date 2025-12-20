Il divieto era una misura chiave del Patto verde europeo, che dovrebbe permettere all’Unione di raggiungere la neutralità carbonica nel 2050. Ma negli ultimi mesi Bruxelles ha subìto pressioni molto forti dalle case automobilistiche – soprattutto da quelle tedesche – che attraversano una crisi senza precedenti a causa della concorrenza della Cina e dei dazi imposti dagli Stati Uniti (in quest’articolo ho parlato dei problemi dell’industria europea).

In particolare, entro il 2035 le case automobilistiche dovranno ridurre del 90 per cento le emissioni di anidride carbonica delle auto vendute rispetto ai livelli del 2021, e compensare il restante 10 per cento; il settore dovrà essere completamente decarbonizzato entro il 2050; la Commissione europea ha anche affermato di voler incentivare lo sviluppo di modelli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili. Ma questa decisione, che ora dovrà essere approvata dagli stati membri e dal parlamento europeo, è destinata, nel migliore dei casi, a non risolvere i problemi del settore.

La principale vittima è la Germania: quello che fino a poco tempo fa era il “campione mondiale delle esportazioni” è stato spodestato dalla Cina. I numeri sono impietosi: nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni tedesche negli Stati Uniti sono diminuite del 7,4 per cento; quest’anno la Germania è in deficit con la Cina per quanto riguarda i beni d’investimento; le esportazioni in Europa di macchinari fabbricati nel paese asiatico sono raddoppiate negli ultimi sei anni; dal febbraio del 2022 il numero di disoccupati in Germania ha superato quota tre milioni (il livello più alto dal 2014) in 37 mesi su 44, mentre il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 6,3 per cento.

Grandi aziende come le case automobilistiche Volkswagen, Porsche e Mercedes-Benz, insieme ai fornitori Bosch, Continental e Zf, hanno già annunciato decine di migliaia di licenziamenti. L’industria automobilistica tedesca nel giro di un anno ha mandato a casa quasi cinquantamila dipendenti. Per la prima volta nei suoi 88 anni di storia, inoltre, la Volkswagen ha deciso di chiudere un suo impianto in Germania: quello di Dresda, aperto nel 2002 e di recente dedicato allo sviluppo dei veicoli elettrici. Tutto questo succede mentre la Germania si trova nel suo quarto anno di stagnazione.

Puntare ancora sul motore a combustione credendo di salvare lo status quo è quanto meno illusorio, se non decisamente dannoso. Certo, le auto elettriche ancora non convincono molte le persone, soprattutto perché eccessivamente costose. E come fa notare Bloomberg, la benzina e il diesel sono carburanti tutt’altro che morti: dopo la pandemia l’Agenzia internazionale per l’energia (Iea) aveva previsto che il consumo della benzina e del diesel non avrebbe più superato il livello del 2019, ma intanto nel 2024 il consumo di benzina ha registrato il record assoluto con 27,36 milioni di barili al giorno; all’inizio l’Iea aveva parlato di picco, suggerendo un calo nel 2025, ma quest’anno si è arrivati 27,62 milioni di barili al giorno, complici le nuove norme a favore delle fonti fossili negli Stati Uniti (dove la Ford ha cancellato investimenti nell’auto elettrica per quasi venti miliardi dollari) e nel Regno Unito.