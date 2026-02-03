Nel vocabolario politico c’è una parola che l’ascesa dei populismi in tutto il continente europeo ha trasformato in un tabù: federalismo. Questa espressione è riemersa il 2 febbraio grazie a un importante discorso pronunciato in Belgio da Mario Draghi, ex governatore della banca centrale europea e presidente del consiglio italiano.

Secondo Draghi l’Europa è una Cassandra che annuncia le catastrofi future, ma anche una profeta che offre soluzioni per evitarle. Il rapporto che Draghi aveva stilato nel 2024 aveva suscitato grande clamore, denunciando il ritardo economico e tecnologico dell’Europa, ed elencando una serie di raccomandazioni. All’epoca era stato elogiato e approvato, ma da allora sono passati due anni e meno del 10 per cento delle proposte è stato messo in pratica.

E così Draghi è tornato a intervenire sull’argomento. Il politico italiano, economista di 78 anni, non si cura delle suscettibilità europee e dichiara che in mancanza di una trasformazione andremo incontro a “un futuro in cui l’Europa rischia di essere sottomessa, divisa e deindustrializzata, tutto in una volta”. Draghi sottolinea che “un’Europa che non è in grado di difendere i propri interessi non potrà preservare a lungo i propri valori”.