Il porno è da sempre un banco di prova per le nuove tecnologie. Quando Johannes Gutenberg inventò la stampa alla fine del quattrocento, fu subito usata per stampare opuscoli osceni. I film per adulti furono messi su videocassetta per la prima volta nel 1977, un anno prima delle pellicole hollywoodiane, e dominarono le vendite per un po’. Quando nei primi anni ottanta fu lanciato il Minitel, un precursore francese di internet, i servizi erotici rappresentavano inizialmente dal 30 al 50 per cento di tutto il traffico. È andata in modo simile con le videocamere a 8 millimetri, con la televisione via cavo e ora anche con l’intelligenza artificiale (ia). Anche se molte aziende esitano a usare l’ia, la tecnologia è già stata sfruttata per produrre materiale pornografico. I siti porno sono pieni di video e immagini generati dall’ia. Le grandi aziende di ia, che stentano a ricavare profitti dai loro modelli superintelligenti e giustificare le loro altissime quotazioni in borsa, stanno salendo sul carro. Grok di xAI offre già una modalità “piccante” in grado di generare immagini e video espliciti. La OpenAi offrirà contenuti erotici su ChatGpt a partire da dicembre (anche se solo agli adulti verificati). Secondo il gruppo di ricerca Global Commerce Media, quest’anno il mercato dei contenuti per adulti basati sull’intelligenza artificiale varrà 2,5 miliardi di dollari, e si prevede una crescita a un tasso costante del 27 per cento all’anno fino al 2028. La velocità con cui si sta adottando l’intelligenza artificiale suscita interrogativi fondamentali per l’industria del porno e per la società. Gli attori saranno sostituiti dagli algoritmi? Se il porno sintetico diventerà onnipresente, gli spettatori pagheranno ancora per vedere quello reale? E che ne sarà degli studi e delle piattaforme di porno che dominano il settore da tanto tempo? Le risposte offrono un assaggio di come l’ia potrebbe trasformare in futuro anche altri settori più tradizionali. Più inquietanti sono le domande sui nuovi pericoli rappresentati dagli strumenti di ia già usati per aggirare i divieti sulle immagini che mostrano abusi sessuali sui minori o per produrre deepfake vietati ai minori che alimentano le truffe.

Per le aziende di ia il fascino dell’industria del porno è chiaro: il sesso fa vendere. Nel Regno Unito tre quarti degli uomini e la metà delle donne ammettono di aver visto contenuti vietati ai minori, sostiene l’istituto di sondaggi YouGov (e dato che molti si vergognano troppo per confessare certe cose a uno sconosciuto, la percentuale reale è sicuramente più alta). Nel mondo l’industria del porno incassa ogni anno quasi cento miliardi di dollari, il doppio di quanto incassa l’ia. Stando al provider di dati Similarweb, cinque dei cinquanta siti web più visitati al mondo sono siti porno. L’industria è stata a lungo dominata da siti come Pornhub e xHamster, che offrono video gratuiti e guadagnano con la pubblicità. Sono poi nate piattaforme in abbonamento più redditizie che fanno pagare i contenuti agli utenti, con costi aggiuntivi per quelli personalizzati e chat private. La più famosa è probabilmente OnlyFans, che nell’anno fiscale 2024 ha realizzato più di 1,4 miliardi di dollari di entrate e 520 milioni di dollari di profitti. In passato, ogni nuova tecnologia, dai video allo streaming su internet, si è affermata perché in genere ha ridotto i costi di distribuzione dei contenuti pornografici. Ma l’intelligenza artificiale rappresenta più una rivoluzione che un’evoluzione, perché può produrre porno personalizzati su richiesta. La gamma di usi di questa tecnologia è limitata per lo più dall’immaginazione (e da qualsiasi restrizione che le aziende di ia decideranno di inserire nei loro modelli). Alcuni generatori di porno basati sull’intelligenza artificiale consentono all’utente di evocare il partner ideale, con caratteristiche precise quali il colore della pelle, il fisico, il carattere e addirittura il rapporto con l’utente (volete i nudi di una novantaduenne dal fisico atletico che ama leggere e ha una fissazione per i piedi? L’ia può fornirveli). Per chi invece preferisce lasciare qualcosa all’immaginazione, ci sono dei sexbot che producono contenuti erotici basati su testo e audio a partire da poche indicazioni. Alcuni operatori del settore dichiarano obiettivi più ambiziosi. Arman Chaudhry, fondatore di Unstable Diffusion, un generatore di immagini non censurate, paragona gli sviluppatori che addestrano l’ia a creare porno agli insegnanti d’arte che iniziano con il disegno di nudi dal vero. “È un ottimo test per capire come i modelli comprendono il mondo e l’anatomia”, spiega. Ma questo non sembra affatto lo scopo delle app di nudify, che prendono immagini di persone vestite per creare nudi plausibili, e hanno una diffusione allarmante nelle scuole.

L’ascesa delle macchine

Benché l’industria dell’intrattenimento per adulti sia poco monitorata, tutti i segnali suggeriscono che il porno generato dall’ia sia in forte espansione. Negli ultimi anni sono aumentate le ricerche su Google per “generatori di porno ia” e “app nudify”. Indicator, una pubblicazione che si occupa di frodi digitali, ha monitorato 85 siti di nudify nei sei mesi fino a maggio del 2025, e ha scoperto che hanno ricevuto circa 18,5 milioni di visite al mese e guadagnato fino a 36 milioni di dollari. Stando a uno studio condotto dai ricercatori delle università di Oxford e Cambridge, i dieci siti web più popolari che offrono partner generati dall’ia a scopo “accoppiamento” hanno attirato 78,5 milioni di visite nel primo trimestre del 2025. Le nostre analisi interne suggeriscono che hanno ricevuto il triplo del traffico nei tre mesi fino a ottobre. Anche gli strumenti di ia progettati per scopi più seri vengono dirottati verso il porno. Lauren Kunze, che dirige la Pandorabots, un’azienda che sviluppa chatbot in grado di bloccare i contenuti osceni, nota che le due categorie che hanno più probabilità di passare ore a chattare con le macchine sono i minori annoiati e le persone in cerca di sesso. Un personaggio femminile della Pandorabots, Kuki, riceve proposte da un terzo degli utenti e si è sentito dire “ti amo” 90 milioni di volte in quindici anni. Tra tutti gli usi dell’ia, dice Kunze, “le chat di sesso sono le più richieste dai consumatori, sono le più facili da attivare e sono le più redditizie”. Come in molti altri settori che stanno affrontando uno sconvolgimento tecnologico, gli effetti del cambiamento sono avvertiti più immediatamente dalle persone che ci lavorano e dalle aziende tradizionali. È improbabile che la domanda di attori e attrici umane sullo schermo scompaia del tutto. In uno studio pubblicato lo scorso anno sulla rivista Cognition and emotion, i ricercatori hanno mostrato ai partecipanti immagini di persone in abiti succinti, chiedendogli di dire quali pensavano fossero state realizzate con l’intelligenza artificiale (nessuna, in realtà) e di valutare quanto le trovassero eccitanti. Lo studio ha scoperto che i partecipanti erano più eccitati da quelle che credevano realizzate con l’ia, e meno da quelle che pensavano mostrassero persone reali. “Proprio come le persone provano compassione per Anna Karenina o Ned Stark pur sapendo che sono personaggi di fantasia, possono anche sentirsi eccitate dai modelli virtuali”, hanno scritto i ricercatori. Ma competere con il porno creato dalle macchine sta diventando più difficile con l’avanzare della tecnologia. Un altro studio, pubblicato su iScience nel 2022, ha scoperto che le immagini di volti prodotti sinteticamente erano più facilmente percepite come vere rispetto a quelle di persone reali. Un altro studio, pubblicato su Psychological science, ha scoperto che i partecipanti faticavano a identificare i falsi soprattutto tra le immagini di volti bianchi, l’etnia maggioritaria nei dati di addestramento dell’ia e nel porno.

Westend61/Getty Images

Leo Saros, fondatore di Flirtflow, un servizio di chat automatizzato per i creatori di OnlyFans, afferma che l’ia è migliorata tanto negli ultimi mesi che gli utenti non si rendono quasi mai conto di stare scambiando messaggi con una macchina. “È un po’ come in Matrix”, dice Saros. “Finché non sai di esserci dentro, non hai dubbi e ti diverti”. Quelle che hanno più da perdere sono le attrici del porno famose. I fan useranno la tecnologia deepfake per innestare i loro volti su video per adulti o useranno i loro lavori per addestrare strumenti di ia senza il loro consenso. Alcune star, rassegnate all’inevitabile, stanno scegliendo di cavalcare l’onda concedendo in licenza la loro immagine alle aziende di ia e creando avatar che guadagnano mance dai fan. Per la sessantenne Vicky Vette, che all’inizio di quest’anno ha lanciato un doppio digitale di se stessa sull’app Eva Ai (poi trasferita sull’app Joi Ai dell’azienda), l’ia potrebbe fungere da prolungamento della carriera, in un settore che discrimina molto in base all’età. Bonnie Blue, che ha fatto notizia facendo sesso con più di mille uomini in un solo giorno, è convinta che il suo porno sia a prova di futuro perché interagisce con i fan in rete e dal vivo. “È un mestiere che dipende molto dal contatto con estranei e con il pubblico”, dice. “Come si può sostituire?” Tra gli attori e i modelli del porno amatoriale l’intelligenza artificiale è uno strumento utile per eliminare i compiti noiosi. Invece di lavorare per grandi studi pornografici, oggi la maggior parte guadagna direttamente dai fan su piattaforme in abbonamento. Sono allo stesso tempo pornostar, cameraman, montatori e assistenti amministrativi. I generatori di video basati sull’ia riducono da giorni a ore il tempo necessario per produrre un filmato professionale di due minuti. I chatbot sbrigano il lavoro redditizio di messaggistica privata. Flirtflow, per esempio, prende l’8 per cento dei suoi guadagni dalle chat personalizzate, che è molto meno di quanto costa ai creatori assumere persone reali per rispondere ai fan. “L’ia permette di far crescere la loro attività senza esaurirsi”, dice Alison Boden, direttrice esecutiva della Free speech coalition, un’associazione dell’industria dell’intrattenimento per adulti, e già a capo di Kink.com, un sito che offre ciò che suggerisce il nome.

A scuola dai robot

A essere colpiti sono anche gli intermediari che da generazioni controllano la distribuzione di materiale pornografico. Gli studios, che hanno perso affari a favore dei siti in abbonamento, devono affrontare un nuovo rischio: che i loro video realizzati spendendo grandi somme di denaro siano usati di nascosto per addestrare i bot. A luglio la Strike 3 Holdings, un produttore statunitense di film porno, ha citato in giudizio la Meta, proprietaria di Facebook, per aver violato le norme sul copyright addestrando modelli di intelligenza artificiale con i suoi film (la Meta ha respinto le accuse). L’avocato Lawrence Walters nota che sempre più spesso le pornostar chiedono nei loro contratti delle clausole per impedire agli studi di usare i loro lavori passati per l’addestramento dei modelli. “L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffusa”, aggiunge Walters, “quindi gli studios devono decidere se vogliono rinunciare a quei diritti”. Le piattaforme che ospitano contenuti per adulti devono prendere una decisione importante: consentire o meno i contenuti generati dall’intelligenza artificiale? A seconda di come si evolverà la tecnologia, questa scelta potrebbe fare la differenza tra una rapida crescita e il fallimento. OnlyFans consente contenuti modificati, ma non interamente realizzati, dalle macchine. La piattaforma sta scommettendo sul fatto che il porno reale attirerà gli utenti quando internet sarà piena zeppa di contenuti osceni generati dall’ia. Altri siti, come Fanvue, puntano proprio sui contenuti ia che ospitano. A dicembre Amrapali Gan, ex amministratrice delegata di OnlyFans, aprirà una piattaforma social per soli adulti chiamata Vylit, sulla quale i contenuti generati dall’intelligenza artificiale saranno contrassegnati chiaramente. “La trasparenza fa davvero la differenza”, afferma Gan. Nel complesso l’intelligenza artificiale promette di aumentare notevolmente la produttività del settore. Anche se questo probabilmente farà perdere dei posti di lavoro, l’intelligenza artificiale potrebbe anche liberare gli attori da certe richieste degli spettatori, come quella di compiere atti violenti o estremi o di avere rapporti sessuali non protetti, con il rischio di contrarre infezioni a trasmissione sessuale. Ma la tecnologia potrebbe anche trasferire i rischi che corrono gli attori a tutti gli altri, sia attraverso la creazione di pornografia ia violenta e illegale sia attraverso la diffusione di deepfake sessualmente espliciti. Gli enti normativi sono particolarmente allarmati dall’uso dell’ia per produrre contenuti illegali quando sono creati da esseri umani. L’associazione benefica Internet watch foundation (Iwf) ha individuato migliaia di immagini generate dall’ia che mostrano abusi sessuali su minori condivise in rete. Le segnalazioni di queste immagini sono più che raddoppiate nei primi dieci mesi di quest’anno rispetto all’intero 2024. Sembra che stiano diventando sempre più realistiche e violente. Benché la maggior parte degli strumenti di ia cerchi di impedire agli utenti di creare questo tipo di contenuti illegali, molte delle immagini reperite dall’Iwf sono state create da persone che hanno scaricato modelli di ia open source sui propri computer, dove hanno potuto aggirare le misure di sicurezza tramite comandi programmati. I sostenitori della libertà di espressione potrebbero dire che queste immagini non vanno vietate, dal momento che nessun minore viene maltrattato durante la loro creazione. Ma il crollo di questo tabù potrebbe mettere in pericolo i minori in carne e ossa, se questo tipo di abuso viene normalizzato. Esistono prove evidenti che le persone stanno copiando altri tipi di atti sessuali aggressivi che sono diventati più comuni in rete. Eran Shor della McGill university in Canada e i suoi coautori hanno riscontrato un aumento allarmante della prevalenza di strangolamenti, percosse e imbavagliamenti forzati nei video pornografici più visti. Troppe persone vengono strangolate in modo non consensuale durante il sesso.

Debby Herbenick dell’università dell’Indiana e i suoi colleghi hanno anche notato un aumento preoccupante delle giovani donne che dicono di essere state strangolate con il loro consenso durante il sesso. È sorprendente che più del 40 per cento delle donne tra i 25 e i 29 anni abbia detto di essere stata strangolata dal proprio partner. Benché la pratica sia consensuale, si tratta di un fenomeno preoccupante. Gli esperti di salute avvertono che non c’è modo di strangolare qualcuno in modo sicuro; una persona può perdere i sensi in pochi secondi. All’inizio di quest’anno il governo britannico ha introdotto una nuova legge che vieta i porno che mostrano lo strangolamento. “La crescita delle pratiche di strangolamento nella pornografia commerciale e nei discorsi sulla sessualità può spingere i giovani ad aggiungere queste pratiche al loro repertorio sessuale abituale semplicemente perché credono che sia diventata una parte normale del copione sessuale”, ha osservato il professor Shor. Una seconda preoccupazione è la tecnologia deepfake, che può trasformare in porno l’immagine di chiunque. Home security heroes, un’associazione che si batte per prevenire i furti di identità, stima che attualmente ci vogliano meno di 25 minuti per realizzare un video deepfake a partire da una singola foto chiara del viso. La tecnologia ha fatto notizia l’anno scorso, quando alcune immagini esplicite di Taylor Swift realizzate al computer sono diventate virali. Sempre più spesso le vittime sono persone comuni. Un sondaggio dell’Alan Turing Institute, l’istituto nazionale britannico per l’intelligenza artificiale, ha scoperto che quasi un terzo delle donne e un quinto degli uomini temono di essere presi di mira. I truffatori in rete usano sempre più spesso i deepfake porno per ricattare le persone o conquistarne la fiducia. Reed Amber, professionista del sesso e conduttrice del podcast ComeCurious, sospetta che il materiale che pubblica online venga utilizzato per produrre immagini e spezzoni vocali convincenti a suo nome. Ogni settimana riceve parecchi messaggi di follower ingannati da truffatori che si spacciano per lei sui social media e le app di messaggistica. “La sessualità e il sesso sono un ambito così delicato per le persone, da renderle disposte a credere a tutto purché qualcuno le desideri”, afferma. “È un modo per approfittare dei più vulnerabili”. Gli enti normativi stanno tentando diversi approcci. L’Ai Act dell’Unione europea richiede un’apposita etichetta per i contenuti sintetici che sembrano autentici. Il Take it down act statunitense, sostenuto da Melania Trump, vieta alle persone di pubblicare consapevolmente online immagini vietate ai minori di bambini o adulti senza il loro consenso, siano esse reali o create da una macchina. La Danimarca ha in programma di dare ai cittadini il copyright sulle proprie immagini. Il Regno Unito darà agli sviluppatori di ia e alle associazioni per la tutela dei minori il potere di testare i modelli di ia onde garantire che non possano essere usati per simulare abusi sessuali sui minori. Gabrielle Bertin, che ha condotto un’indagine recente sull’industria del porno, sta chiedendo al governo di vietare del tutto le app di nudify. “Perché qualcuno dovrebbe aver bisogno di un’app simile?”, chiede Bertin. “Per maltrattare e umiliare, quasi sempre le donne”.

Controllare la rete

Eppure il porno è riuscito a sfuggire alle reti normative per generazioni. E l’intelligenza artificiale sta avanzando più velocemente di qualsiasi legislazione. Questo lascia l’industria libera di regolarsi come le pare. Non è ancora chiaro come OpenAi monitorerà i contenuti erotici su ChatGpt. L’amministratore delegato Sam Altman si è limitato a dichiarare che “tratterà gli utenti adulti da adulti”. I siti più popolari assumono schiere di moderatori per individuare i contenuti illegali prima che gli inserzionisti e le piattaforme di pagamento fuggano in preda al panico. Nel 2020 la decisione di Mastercard e Visa di bloccare i pagamenti a Pornhub ha reso i colossi delle carte di credito la polizia non ufficiale del porno. Valérie Lapointe dell’università del Québec a Montréal ritiene che molti utenti tengano a bada i propri istinti più osceni. Il pubblico diffida dei nuovissimi chatbot che raccolgono dati sulle loro interazioni, dati che possono essere rivenduti o usati per la pubblicità mirata. Come afferma Lapointe: “Se sei l’amministratore delegato di una grande azienda, vuoi davvero rischiare una fuga dei tuoi dati quando parli con una dominatrice virtuale?”. Da tempo la pornografia mette alla prova i limiti della sessualità e ne ridefinisce i confini. Ben prima dell’ia, il porno anime (uno stile di animazione giapponese) distorceva i corpi oltre le possibilità della biologia. Molti dei materiali con attori reali che circolano in rete sono tutt’altro che innocui. Tuttavia, poiché l’ia può creare immagini a basso costo e consente scenari sempre più bizzarri, la rete sarà presto inondata da porno sintetico sempre più estremo. E dato che sempre più giovani hanno una percezione del sesso distorta dai generatori di porno basati sull’intelligenza artificiale, diventa ancora più importante incoraggiare le persone a mantenere quel legame umano che, per molti, è ciò che rende speciale il sesso. Come ama ricordare Cindy Gallop, fondatrice di MakeLoveNotPorn (un sito web che permette alle persone di condividere i propri video di sesso): “Il sesso nel mondo reale è più sorprendente e innovativo di quanto potrà mai essere il porno”.

(Traduzione di Francesco Graziosi)