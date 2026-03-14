Molte grandi banche hanno permesso ai loro dipendenti negli Emirati Arabi Uniti di lasciare temporaneamente il paese mediorientale e lavorare da remoto finché continuano gli attacchi iraniani. Tra gli istituti coinvolti ci sono i colossi statunitensi Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup, ma anche la società di consulenza McKinsey, che ha affittato un volo per spostare il personale in Turchia. Il 10 marzo l’azienda petrolifera Adnoc, controllata dall’emirato di Abu Dhabi, ha chiuso la raffineria di Ruwais dopo che un attacco di droni iraniani ha provocato un incendio nell’impianto.

La guerra tuttavia non è un duro colpo solo per il settore energetico degli Emirati; soffre anche la finanza, l’altro pilastro dell’economia nazionale. Negli ultimi anni il paese ha attirato banche, fondi d’investimento e società di consulenza internazionali con l’obiettivo di costruire un polo finanziario alternativo a quelli storici, come New York e Londra. Ora il conflitto esploso in Iran e soprattutto la risposta di Teheran, che di fatto sta cercando di coinvolgere nella crisi tutti gli stati dell’area per fare pressione sugli Stati Uniti, rischiano di rovinare questi progetti ambiziosi.

Il sistema, racconta una recente inchiesta di Bloomberg, si basa su tre fondi sovrani: l’Abu Dhabi investment authority (Adia, mille miliardi di dollari gestiti), Mubadala (330 miliardi) e Adq (263 miliardi), che sono dietro a centinaia di accordi con cui gli Emirati hanno investito i soldi provenienti dagli idrocarburi per diversificare l’economia nazionale. Nel distretto finanziario di Abu Dhabi i tre fondi sovrani e altre società finanziarie gestiscono più di duemila miliardi di dollari, “una cifra più grande dei pil della Svizzera e dei Paesi Bassi messi insieme”. Gli investimenti arrivano in tutti i settori e in tutto il mondo: la Mgx, per esempio, ha iniettato cento miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale; la Xrg ha 151 miliardi nel settore dell’energia; la Lunate gestisce circa 115 miliardi, che le hanno permesso di comprare partecipazioni in grandi aziende quotate a Wall street e in realtà promettenti come la OpenAi.