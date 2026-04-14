Alla fine Gpt-2 fu distribuito pochi mesi dopo. Da allora sono stati sviluppati modelli molto più potenti, ma non c’è stata la temuta apocalisse. Sette anni dopo quel primo allarme, Amodei (oggi a capo della Anthropic, azienda rivale della OpenAi) è di nuovo preoccupato. Il 7 aprile ha dichiarato che l’ultima versione del modello di ia Claude, chiamata “Mythos”, è troppo potente per essere distribuita. E stavolta potrebbe aver ragione.

In condizioni normali queste dichiarazioni andrebbero prese con la dovuta cautela. La Anthropic ha costruito il modello, ha condotto i test e naturalmente avrebbe tutto da guadagnare se Mythos fosse considerato enormemente più efficace di tutti i modelli che lo hanno preceduto. L’azienda, tra l’altro, sta vivendo un momento di grazia. Lo scorso 6 aprile ha annunciato che i ricavi annuali hanno raggiunto i trenta miliardi di dollari, mentre alla fine dell’anno scorso non avevano superato i nove miliardi. E sicuramente vuole mantenere lo slancio.

Eppure ci sono vari motivi per prendere sul serio gli allarmi della Anthropic. Il primo è che si tratta di una questione grave: la Anthropic sostiene che Mythos abbia già individuato serie vulnerabilità “in tutti i principali sistemi operativi e software per navigare il web”, comprese alcune che sono sfuggite agli esperti per 27 anni.

Il secondo motivo è la risposta delle altre aziende. Oltre a sospendere la diffusione del suo ultimo modello, la Anthropic ha annunciato il progetto Glasswing, per aiutare le aziende che vogliono rafforzare le loro difese digitali usando Mythos prima che il modello sia disponibile a tutti. La partecipazione di grandi società specializzate nello sviluppo di software – tra cui la Apple, la Linux Foundation e la CrowdStrike, oltre a Google, concorrente diretto della Anthropic nel campo dell’intelligenza artificiale – lascia pensare che la minaccia sia credibile.