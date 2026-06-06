“Non c’è mio libro che non parli dell’uscita dai dualismi, dal rapporto sentimento-ragione, dalla contrapposizione tra senso comune e cultura alta”, ha detto una volta Lea Melandri, insegnante, attivista, saggista, figura di spicco del femminismo italiano. L’impossibilità di fare teoria senza l’esperienza è stata la caratteristica distintiva di un’intellettuale in più di cinquant’anni di riflessione, scrittura e impegno politico.

Il percorso dell’autrice di Amore e violenza: il fattore molesto della civiltà e Come nasce il sogno d’amore non comincia nei circoli intellettuali, ma in una famiglia di mezzadri romagnoli, e attraversa l’esperienza dell’insegnamento e del femminismo degli anni settanta. Tutta la sua opera è stata una ricerca ostinata dei legami tra storia e biografia, tra corpo e parola.

Melandri ha dedicato la sua vita alla riflessione critica sulla condizione delle donne, sulla scuola anti-autoritaria e sulla trasformazione sociale. Ma a 85 anni non ha un reddito che le consenta di vivere e di curarsi, e per questo è stata lanciata la campagna “Dire grazie a Lea” per assegnarle un vitalizio sulla base della legge Bacchelli.

La campagna è sostenuta da migliaia di firme che sottolineano i meriti dell’autrice. “Lea Melandri ha attraversato e segnato in profondità la storia culturale e politica italiana: con la sua scrittura, il suo attivismo, il suo insegnamento, la sua riflessione sul corpo, sulla sessualità, sulla famiglia e l’infanzia, sulla violenza e sui rapporti tra i generi, ha contribuito a trasformare il modo in cui pensiamo oggi la libertà, il desiderio, la pedagogia e la relazione tra esperienza personale e dimensione pubblica”, è scritto nel comunicato che lancia la proposta.

La legge Bacchelli fu approvata nel 1985durante il governo di Bettino Craxi e prende il nome dallo scrittore Riccardo Bacchelli, che morì prima di poter ricevere il vitalizio. Istituisce un fondo di sostegno per “cittadini illustri” del paese e stabilisce tre requisiti per beneficiarne: lo stato di particolare necessità economica, l’assenza di condanne penali e il merito per le attività svolte in ambito scientifico, culturale, sportivo o sociale.

Il requisito del merito è verificato da una commissione composta da personalità della cultura. In passato hanno beneficiato della legge la poeta Alda Merini, la scrittrice Anna Maria Ortese, il poeta Dario Bellezza, lo scrittore Daniele Del Giudice, il poeta Aldo Nove, gli attori Franco Citti e Alida Valli. Alcuni come il ciclista Gino Bartali e l’attrice Laura Antonelli hanno rifiutato il vitalizio.