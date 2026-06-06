Il caso della Samsung non è unico in Corea del Sud né in tutta l’Asia. Già l’anno scorso, per esempio, avevano concluso un accordo simile i dipendenti della concorrente Sk Hynix: l’azienda si è impegnata a pagare ai lavoratori per dieci anni un bonus pari al 10 per cento dell’utile operativo; quest’anno potrebbe esserci un bonus medio di 710 milioni di won a testa per chi lavora ai processori, se dovesse essere rispettata la previsione di un profitto operativo di 250mila miliardi di won; i dipendenti che si occupano della produzione di smartphone, televisori e altri dispositivi avranno invece un bonus di sei milioni di won. A Taiwan, inoltre, il colosso Tsmc ha annunciato che quest’anno i bonus per i dipendenti aumenteranno in media del 30 per cento, mettendo a tacere le proteste sollevate dopo la notizia dell’accordo sindacale alla Samsung.

Alla fine i dipendenti dell’unità dei chip di memoria avranno la parte maggiore, con un bonus medio di 600 milioni di won (345mila euro) a testa, mentre quelli di altre unità attualmente in perdita, come il comparto che progetta semiconduttori, potrebbero ricevere tra i 160 e i duecento milioni di won. Il bonus sarà corrisposto in azioni, di cui i lavoratori potranno vendere subito un terzo, mentre dovranno conservarne un altro terzo per almeno un anno e il resto per due anni.

Il 27 maggio migliaia di dipendenti del settore dei semiconduttori della Samsung Electronics hanno firmato un accordo storico grazie al quale potrebbero ricevere bonus milionari. L’intesa ha messo fine a mesi di stallo che rischiavano di sfociare in uno sciopero generale, scatenando una grave crisi nell’intero settore dei processori. In base all’accordo, i 78mila dipendenti che hanno diritto al bonus riceveranno per dieci anni il 10,5 per cento dell’utile operativo dell’azienda, che quest’anno potrebbe raggiungere la cifra record di 200 miliardi di dollari (172 miliardi di euro), sette volte quello dello scorso anno. In particolare, solo il 40 per cento della cifra confluita nei bonus per i semiconduttori sarà diviso in parti uguali tra tutti i dipendenti; la parte restante, invece, sarà distribuita in base alle prestazioni delle singole unità.

Questi risultati straordinari sono in larga parte dovuti alla crescita esponenziale della domanda di processori proveniente dall’intelligenza artificiale. Non è un caso che a maggio prima la Samsung e poi la Sk Hynix siano state le prime due aziende sudcoreane a raggiungere un valore di borsa superiore ai mille miliardi di dollari. L’euforia scatenata dall’intelligenza artificiale ha mandato alle stelle le borse e i surplus commerciali della Corea del Sud e di Taiwan, due tra i paesi più avanzati al mondo dal punto di vista tecnologico.

Come spiega il Financial Times, nell’ultimo anno e mezzo il Kospi, l’indice azionario della borsa di Seoul, è più che triplicato (andando a ritmi più veloci addirittura del Nasdaq ai tempi della bolla di internet) grazie a un vero e proprio esercito di investitori che ogni giorno punta soldi in borsa. La Corea del Sud è un paese in preda alla febbre del trading: su una popolazione complessiva di quasi 52 milioni di abitanti ci sono quattordici milioni di piccoli investitori individuali – soprannominati non a caso “esercito di formiche” – che comprano senza timore gli strumenti speculativi più rischiosi, comprese le criptovalute. Quest’anno le azioni della Samsung sono salite del 130 per cento e quelle della Sk Hynix del 170 per cento; l’indice Kospi è aumentato del 72,6 per cento.

Proprio a maggio la borsa sudcoreana ha superato quella indiana, diventando la sesta al mondo per il valore complessivo delle azioni quotate. È preceduta da Stati Uniti, Cina, Giappone, Hong Kong e, al quinto posto, da Taiwan, la cui borsa ha registrato un’impennata senza precedenti grazie ai risultati della Tsmc, che da sola contribuisce a più del 40 per cento dell’intero indice. Il boom economico è visibile anche nei dati della bilancia commerciale: a maggio le esportazioni sudcoreane sono aumentate del 53,2 per cento, segnando il ritmo più alto degli ultimi quarant’anni (ad aprile la crescita era stata del 48 per cento); le importazioni invece sono salite del 20,8 per cento, assicurando un surplus commerciale di quasi 27 miliardi di dollari. Per il primo trimestre del 2026 la banca centrale sudcoreana stima un’eccedenza di 340 miliardi di dollari. Stesso discorso per Taiwan, dove si parla di un surplus di 250 miliardi.