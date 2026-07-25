In Italia l’estate non è mai stata una stagione generosa di uscite cinematografiche. Ma è anche vero che ormai da parecchi anni non c’è più la “chiusura estiva” totale. Ecco alcuni titoli che usciranno nelle prossime settimane. Cominciamo con il nuovo capitolo delle avventure di Spiderman, Brand new day, in cui tornano gli apparentemente inseparabili Tom Holland e Zendaya, in uscita il 29 luglio. Nel film precedente dell’uomo ragno, No way home (2021), grazie al Dr. Strange, Spiderman e Peter Parker hanno avuto l’opportunità di ricominciare da zero. Nessuno si ricorda più di loro. Eccoci dunque pronti a ripartire da qui.
Il 5 agosto esce Hokum di Damian McCarthy. Adam Scott (l’eroe della serie tv Severance) interpreta Ohm Bauman, uno scrittore statunitense piuttosto antipatico, con qualche fantasma del passato sul groppone, che decide di andare nell’hotel irlandese dove i suoi genitori hanno trascorso la luna di miele. Spargere le loro ceneri nel luogo dove sono stati tanto felici riuscirà a dare pace anche a Ohm? Naturalmente l’affascinante e remoto hotel di campagna è infestato da un’antica strega e alcune delle persone che lo frequentano sono ambigue, se non inquietanti. Hokum è pieno di elementi perfetti per garantirsi qualche brivido che possa contrastare la prossima ondata di calore, ma nel complesso non lo definirei memorabile.
Il 12 agosto, in vista del ferragosto, arrivano diversi film.Tra questi Robin Hood. Il prezzo del sangue di Michael Sarnoski. A Hugh Jackman il compito di fornire una versione insolitamente cupa e senile di Robin Hood. Il pensiero vola inevitabilmente a Sean Connery che, accanto ad Audrey Hepburn, aveva già interpretato un Robin anziano nel malinconico e romantico Robin e Marian di Richard Lester. Ma Il prezzo del sangue è un film molto meno epico e decisamente più amaro. Chi ha visto Logan, dove Jackman interpretava un Wolverine alle prese con l’invecchiamento e la decadenza fisica, può farsi un’idea di quello che ci aspetta. Ed è proprio Hugh Jackman, insieme a Jodie Comer, a rendere quasi grande un piccolo film.
Sempre il 12 agosto arriva The end of Oak street di David Robert Mitchell. Una normale famigliola che vive in un normale sobborgo deve affrontare una lotta per la sopravvivenza quando il loro vicinato finisce in un qualche misterioso loop spaziotemporale e diventa terreno di caccia di letali creature preistoriche. La trama sembra un episodio di Ai confini della realtà, ma il film è prodotto da J.J. Abrams, Mitchell qualche anno fa aveva firmato il sorprendente horror It follows e nel cast ci sono due pesi massimi dell’intrattenimento popolare come Ewan McGregor e Anne Hathaway. Insomma, sulla carta non sembra male, vediamo come funziona sullo schermo.
Posso dire (timidamente) che la versione live action di Oceania, vista la media delle versioni live action dei classici Disney, non mi attira per niente? Naturalmente spero di essere smentito. Nei panni di Vajana l’attrice australiana Catherine Laga’aia (19 anni). Accanto a lei, a interpretare Maui, non poteva che esserci Dwayne Johnson (che dava la voce al semidio anche nella versione originale del film d’animazione). Uscita sempre il 12 agosto.
Decisamente più interessante (almeno per me) Camp Miasma: adolescenza, sesso e morte, scritto e diretto da Jane Schoenbrun, film vincitore della Queer Palm all’ultimo Cannes e forte di un rotondo 100% su Rottentomatoes. Una regista che deve girare l’ennesimo capitolo di una saga horror ambientata in un campo estivo vuole a tutti i costi ingaggiare l’attrice che interpretava l’unica ragazza a sopravvivere del film originale e che poi ha abbandonato le scene. Le due donne precipiteranno in “un mondo di desiderio, paura e delirio, intriso di sangue”. Sono un fan delle riletture (in questo caso rilettura queer) degli horror classici (vedi anche la serie American Horror Story: 1984). E Gillian Anderson è sempre splendida quando è ambigua. Anche questo film uscirà il 12 agosto.
Per finire, il 26 agosto, arriva il nuovo film di Ridley Scott, The dog stars. Le stelle dopo la fine, tratto dal romanzo post-apocalittico di Peter Heller. Dopo una pandemia, il mondo di prima non esiste più. Ma, a quanto pare, anche se la popolazione mondiale è stata decimata, non c’è posto per tutti. A cercare di sopravvivere un bel terzetto di attori: Jacob Elordi, Margaret Qualley e Josh Brolin. Buone vacanze.
Questo testo è tratto dalla newsletter Schermi.
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