In Italia l’estate non è mai stata una stagione generosa di uscite cinematografiche. Ma è anche vero che ormai da parecchi anni non c’è più la “chiusura estiva” totale. Ecco alcuni titoli che usciranno nelle prossime settimane. Cominciamo con il nuovo capitolo delle avventure di Spiderman, Brand new day, in cui tornano gli apparentemente inseparabili Tom Holland e Zendaya, in uscita il 29 luglio. Nel film precedente dell’uomo ragno, No way home (2021), grazie al Dr. Strange, Spiderman e Peter Parker hanno avuto l’opportunità di ricominciare da zero. Nessuno si ricorda più di loro. Eccoci dunque pronti a ripartire da qui.

Il 5 agosto esce Hokum di Damian McCarthy. Adam Scott (l’eroe della serie tv Severance) interpreta Ohm Bauman, uno scrittore statunitense piuttosto antipatico, con qualche fantasma del passato sul groppone, che decide di andare nell’hotel irlandese dove i suoi genitori hanno trascorso la luna di miele. Spargere le loro ceneri nel luogo dove sono stati tanto felici riuscirà a dare pace anche a Ohm? Naturalmente l’affascinante e remoto hotel di campagna è infestato da un’antica strega e alcune delle persone che lo frequentano sono ambigue, se non inquietanti. Hokum è pieno di elementi perfetti per garantirsi qualche brivido che possa contrastare la prossima ondata di calore, ma nel complesso non lo definirei memorabile.

Il 12 agosto, in vista del ferragosto, arrivano diversi film.Tra questi Robin Hood. Il prezzo del sangue di Michael Sarnoski. A Hugh Jackman il compito di fornire una versione insolitamente cupa e senile di Robin Hood. Il pensiero vola inevitabilmente a Sean Connery che, accanto ad Audrey Hepburn, aveva già interpretato un Robin anziano nel malinconico e romantico Robin e Marian di Richard Lester. Ma Il prezzo del sangue è un film molto meno epico e decisamente più amaro. Chi ha visto Logan, dove Jackman interpretava un Wolverine alle prese con l’invecchiamento e la decadenza fisica, può farsi un’idea di quello che ci aspetta. Ed è proprio Hugh Jackman, insieme a Jodie Comer, a rendere quasi grande un piccolo film.