Buona parte di loro è cresciuta in Turchia, Libano, Giordania o in Europa, ed è riuscita più o meno a integrarsi. Il ritorno in Siria apre nuove fratture.

Molti bambini e bambine si trovano nella stessa situazione. Tra il 2011 e il 2024 la guerra civile ha costretto all’esilio 6,1 milioni di siriani; secondo i dati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), aggiornati a novembre, quasi 1,2 milioni sono rientrati nel paese dal crollo del regime. I minorenni sono centinaia di migliaia e, per il giornale siriano Enab Baladi, citato dalla Taz, potrebbero arrivare a 1,5 milioni.

Ali ha undici anni e ne ha vissuti sei in Germania, a Berlino: là è andato alle elementari, ha imparato il tedesco, stretto amicizie. Nel dicembre 2024, con la fine di Assad, la sua famiglia ha deciso di ritrasferirsi ad Aleppo, la città da cui era scappata, e lui è stato iscritto a un istituto vicino casa. Ma riesce a malapena a seguire le lezioni: legge l’arabo con difficoltà, è deriso dai compagni e per la vergogna resta in silenzio.

Khaled Abbas, pedagogista e coordinatore del distretto scolastico di Idlib, città sessanta chilometri a sud di Aleppo, parla di “doppio trauma”, perché questi studenti devono gestire il distacco da un ambiente ormai familiare e insieme l’ingresso in uno dove cambiano le regole, i modi di interagire e perfino la percezione di sé. Bambini, ragazze e ragazzi che in classe erano coinvolti e curiosi ora si sentono improvvisamente inermi.

Quasi sempre il primo ostacolo è la lingua. Un maestro della periferia di Damasco spiega alla Taz che alcuni alunni non sono in grado di leggere neanche una frase in arabo, pur capendolo. Durante l’esilio in famiglia parlavano la variante regionale, non l’arabo standard che si usa a lezione. E la differenza è notevole.

Come dovrebbe comportarsi lo stato con studenti che sono siriani ma hanno passato gran parte della loro vita fuori dalla Siria? Secondo alcune famiglie, come quella di Ali, aprire dei centri specializzati potrebbe essere la soluzione. Per il maestro di Damasco servono programmi di reinserimento, corsi per i docenti sull’arabo come seconda lingua e professionisti che offrano supporto psicologico e pedagogico. Abbas conferma che quasi nessuna scuola nel paese può contare su personale formato in questo ambito, e che manca un progetto strutturato.

Purtroppo il grande problema del reinserimento si scontra con una questione ancora più grande. Cinquant’anni di regime e quasi quattordici di guerra civile hanno lasciato cicatriciprofonde e macerie: il 40 per cento delle scuole è distrutto e, secondo una stima della Banca mondiale, per ricostruire infrastrutture ed edifici servirebbe una cifra astronomica. A Idlib, per esempio, 350 istituti sono inagibili e fino al novembre scorso appena uno su dieci aveva riaperto. Mancano libri, quaderni, banchi, sedie, i vetri alle finestre, le porte, perfino l’acciaio che regge travi e pilastri. Nel complesso, più di quattro milioni di minori sono iscritti a scuola, ma altri 2,5 milioni restano esclusi.