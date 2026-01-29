“Il trauma nazionale dei curdi affonda le sue radici in un’esperienza storica quasi senza uguali”, scrive lo psicologo e autore Jan Ilhan Kizilhan su Rudaw, un sito indipendente con sede a Erbil, nel Kurdistan iracheno, che pubblica articoli in curdo, inglese, arabo e turco. Pochi popoli, continua, hanno vissuto per secoli nella loro patria eppure non sono mai stati autorizzati a esistere come nazione su quella terra: “I curdi hanno imparato cosa significa essere stranieri nel proprio paese. Sono stati oppressi da potenze più forti ed emarginati da stati che nella migliore delle ipotesi tolleravano la loro esistenza e spesso la combattevano attivamente. Sono stati discriminati per aver parlato la loro lingua, per aver vissuto la loro cultura, per aver dato un nome alla loro identità”.

In Turchia, Iran, Iraq e Siria identificarsi apertamente come curdi è stato ripetutamente criminalizzato, punito o accolto con violenza. Questa esperienza, secondo Kizilhan, ha plasmato non solo le vite individuali, ma anche intere generazioni. Il trauma, aggiunge lo studioso, produce “emozioni contraddittorie”: innanzitutto la rabbia causata dalle continue ingiustizie e dall’indifferenza del mondo, e poi una profonda impotenza di fronte all’incapacità politica.

Per decenni molti curdi si sono descritti come gli “orfani dell’universo”. Dal punto di vista psicologico, questa metafora è precisa, spiega: “Gli orfani non hanno un’autorità affidabile che si assuma la responsabilità di prendersi cura di loro. È così che molti curdi vivono la politica internazionale. La protezione è promessa ma non garantita. La solidarietà è proclamata ma non mantenuta”.

Questa analisi a cavallo tra la geopolitica e la psicologia è particolarmente pertinente alla luce di quello che sta succedendo in Siria nelle ultime settimane. Dopo aver riconquistato alcuni quartieri controllati dai curdi ad Aleppo all’inizio di gennaio, l’esercito di Damasco, determinato ad affermare la sua autorità su tutto il territorio nazionale, è avanzato nelle aree controllate dalle Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda), nel nordest del paese.

Gli scontri sono aumentati e il peggio è stato evitato grazie a due cessate il fuoco firmati il 18 e il 20 gennaio con l’obiettivo di integrare i territori a maggioranza curda nello stato siriano. Domenica il cessate il fuoco è stato prolungato di quindici giorni per facilitare, ha affermato il governo di Damasco, il trasferimento dei detenuti del gruppo Stato islamico (Is) dalla Siria all’Iraq, coordinato dagli Stati Uniti.