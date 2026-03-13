E i porno prodotti da Erika Lust – che comprendono alcuni fantastici film lesbici (non che voi dobbiate limitarvi a quelli) – sono proprio quello che cercate tu e tua moglie. Abbonatevi e buon divertimento!

“Non esiste un lavoro completamente puro sotto il capitalismo”, dice Erika Lust, regista premiata che produce cinema indipendente per adulti con un atteggiamento positivo verso il sesso. “Però esiste una differenza significativa tra lo sfruttamento e la scelta. La pornografia etica esiste perché attori, attrici e registi come me hanno preteso condizioni migliori, e perché le spettatrici come voi hanno rifiutato di provare piacere a spese di altri. Se il porno fa sorgere in voi domande difficili, non significa che dovete allontanarvi. Significa che dovete guardare più in profondità e scegliere diversamente. È una scelta importante”.

Siamo una coppia di lesbiche e stiamo insieme da 15 anni. Volevo dare un po’ di pepe alla relazione, perciò ho proposto di guardare dei porno. Mia moglie mi ha comunicato che, con l’età, prova sempre più disagio di fronte allo sfruttamento che percepisce nella maggior parte della pornografia. Conosco alcune persone che recitano nei porno e non vorrebbero, preferirebbero guadagnarsi da vivere in altri modi, ma ne conosco anche alcune che quella carriera se la sono scelta. L’industria non può essere tutta basata sullo sfruttamento, no? Vorrei trovare dei porno eccitanti, prodotti in modo etico e che mettano al centro le donne, per guardarli insieme a mia moglie. Hai qualche suggerimento per noi?

Assolutamente no! Sono più informato della media delle persone sulla salute genitale (e molto più informato sulla salute vaginale di quanto dovrebbe un maschio gay), ma solo per merito dei veri medici che nel corso degli anni hanno condiviso con me le loro competenze e intuizioni. Tenere una rubrica di consigli sessuali ti dà tante cose – quasi tutte bellissime – ma non una laurea in medicina.

Dici spesso che la gente ti manda regolarmente foto di eruzioni cutanee, verruche, eccetera, alle quali rispondi con “Non sono un medico! Vai dal medico!”, com’è gusto. Ma vista la tua lunga carriera di consigliere sessuale, e dato che questo campo è strettamente legato alla salute genitale, non posso fare a meno di chiedermi: ormai non pensi che la tua competenza si avvicini a quella di un urologo o di un ginecologo?

Se al mondo esistono donne che non sanno che originariamente i dispositivi di castità erano utilizzati per negare alle donne il controllo sui propri corpi e genitali, credo sia un segno di progresso, e dato che tali segni ultimamente sono sempre più rari, penso che vada celebrato.

È davvero possibile che la popolarità assurda dei dispositivi di castità maschili – le gabbie per l’uccello - nell’ultimo decennio abbia eclissato il fatto che per i suddetti dispositivi si specifica “maschili” perché quelli originali (le cosiddette cinture di castità) erano uno strumento del patriarcato?

Sono una donna cisgender bisessuale cinquantenne con una relazione stabile. Mi piace molto la negazione del piacere. Vorrei poter usare una gabbia per l’uccello ma purtroppo sono sprovvista delle parti anatomiche necessarie. Esiste qualcosa di simile per le persone dotate di vagina? Preferibilmente qualcosa che non richieda piercing.

Vai in terapia. Poi, dopo che avrai lavorato su quel trauma con l’aiuto del terapeuta (lavoro che include un’analisi di come ti fa sentire quell’eccitazione), potrai, a passi piccolissimi, esplorare quei fattori eccitanti per capire se sono qualcosa che puoi incorporare in maniera sicura e piacevole nella tua vita sessuale reale o se devono restare solo materiale per fantasie.

Da circa sei mesi mi sto messaggiando con un uomo che vive lontano. Tra poco si ritrasferirà nella sua città natale, e stiamo parlando di amore e matrimonio. È l’uomo ideale tranne che per un dettaglio: io sono una baby boomer (61 anni) e lui un millennial (43 anni). Gli ho fatto presente più volte che quando lui avrà la mia età io sarò morta da un pezzo, ma non si smuove. Lui è tutto quello che voglio e di certo mi rallegrerebbe gli anni della pensione. Ma sto facendo l’egoista?

Non penso che tu stia facendo l’egoista – se incontri quest’uomo e si accende la scintilla, sentiti libera di godertela finché dura (o finché duri tu) – ma ci sono buone probabilità che tu stia facendo una sciocchezza.

A quanto pare non lo hai ancora conosciuto di persona, perciò questi discorsi sul matrimonio sono prematuri. Ben vengano le infatuazioni ed è meraviglioso fantasticare di un futuro insieme a uno sconosciuto bono, ma non devi fare programmi a lungo termine con qualcuno di cui non hai neppure sentito l’odore. E se è stato lui a intavolare questi discorsi – se è stato lui a tirare in ballo il matrimonio per primo – quello è un campanello d’allarme.

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Dan, hai consigli per una persona storicamente vanilla che ha appena chiuso una relazione di sei mesi in cui ha scoperto kink, scambio di potere, negazione dell’orgasmo, edging e altro? Ormai non vedo come trovare soddisfazione senza i kink. Ho appena finito una storia così, e sento che se non ne troverò un’altra, la mia vita sessuale sarà una delusione eterna.

Hai due opzioni: la prima è trovare persone kinky su FetLife e Feeld – valutare attentamente nuovi possibili compagni di gioco, chiedere referenze, incontrarsi in luoghi neutri per sondare il terreno prima di giocare, ecc. –, alle cene e bevute sociali e ad altri eventi della comunità kinky. La seconda è convertire altre persone condividendo i tuoi kink con nuovi partner vanilla (effettivi o presunti), e chiedergli se sono interessati a esplorarli insieme a te. E dovresti sapere che questo metodo (cioè risvegliare i kink nascosti) funziona, perché con te ha funzionato, no?

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Hai libri da consigliare a un principiante del bdsm? Ne vorrei uno che tratti sia la dominazione che la sottomissione, oltre alle componenti emotive e alle informazioni pratiche. Grazie!

I tre che raccomando di più sono The ultimate guide to kink di Tristan Taormino, Playing well with others di Lee Harrington e Mollena Williams, e Screw the roses, send me the thorns di Molly Devon e Philip Miller.

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Se Trump è tanto fissato con la dominazione, allora perché è così sottomesso a Putin?

Il filmato della pipì non va preso alla lettera, ma va preso seriamente; cioè, magari non esiste quello, o qualcosa di peggio, però magari esiste (rinchiuso in una cassaforte del Cremlino), vista la sottomissione abietta e proditoria di Trump a Putin.

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Sbavo di nascosto per il mio medico sexy che ha dieci anni meno di me. Non c’è niente di male, giusto?

Dato che Connor Storrie ha solo 25 anni e gente di ogni età sbava apertamente per lui dappertutto – per la faccia, il talento, le chiappe – non c’è assolutamente nulla di male a sbavare di nascosto per il tuo medico sexy, purché sbavi davvero di nascosto.

P.s. Conosco un po’ di gente sexy. In genere chi è sexy lo sa, e gli piace il fatto di esserlo, e non trovano offensivo il fatto di piacere agli altri, purché si mantenga il rispetto. Quindi va benissimo se ti fai le seghe sul tuo medico sexy dopo una visita. Quello che non va bene è dire al tuo medico sexy che dopo la visita ti farai una sega su di lui.

P.p.s. Heated rivalry: serie pazzesca con scopate pazzesche.

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Come fanno i maschi gay in coppia aperta a non essere gelosi?

I gay in coppia aperta sono gelosi eccome, così come i gay in coppia chiusa, le ragazze bisessuali in coppia aperta, le persone non binarie asessuali in coppia chiusa, ecc. Praticamente tutti sperimentano la gelosia, a prescindere dall’orientamento sessuale e dalla modalità di relazione. La coppia chiusa non protegge magicamente dalla gelosia e quella aperta non ti rende magicamente immune.