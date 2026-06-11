Secondo alcune ricerche tenere gli occhi chiusi durante i rapporti sessuali potrebbe portare a un’esperienza sensoriale più intensa: quando la vista è meno coinvolta, spiega Le Temps, il cervello dedica più risorse a elaborare le informazioni tattili, amplificandone la percezione. Tenere gli occhi aperti potrebbe invece rafforzare la connessione e l’intimità emotiva, oltre ad aumentare lo stato di eccitazione. Uno studio ha evidenziato che non si tratta solo di guardare l’altra persona, ma anche di sentirsi visti. Guardarsi negli occhi, inoltre, è importante per rafforzare il senso di presenza reciproca. ◆