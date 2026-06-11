A San Giorgio su Legnano (Milano) per finanziare le famiglie con figli il sindaco ha proposto una tassa di venti euro per ogni animale domestico posseduto, con la motivazione che “il labrador non vi pagherà la pensione” (1). A Nichelino (Torino) il sindaco sta litigando con l’ente parco per lo stop a un festival musicale, imposto per proteggere una colonia di pipistrelli che secondo lui non esiste (2). A Laterza (Taranto) l’incontro tra il nuovo sindaco e il comandante dei vigili urbani è finito con una scazzottata e il ricovero del sindaco in ospedale (3). Nel comune montano di Pedesina (Sondrio) il nuovo sindaco è stato eletto con diciotto voti, seguito da due sfidanti che hanno preso otto e sette voti ciascuno (4). A Zuccarello (Savona) il candidato sindaco di Forza nuova non ha preso nemmeno un voto (5). A Montenero Sabino (Rieti) tre dei cinque candidati a sindaco hanno ottenuto zero voti, ma in due casi si trattava di liste-civetta create per ottenere il congedo retribuito di un mese riservato ai dipendenti delle forze dell’ordine che si presentano alle elezioni (6). A Caprarica (Lecce) il sindaco appena rieletto ha accusato il parroco di interferenze politiche (7) (8). A Tropea (Vibo Valentia) il sindaco appena rieletto ha ricevuto dall’attore Russell Crowe l’offerta di un concerto gratuito in piazza con la sua band (9). A Pieve Fosciana (Lucca) pochi giorni prima delle elezioni in un’aiuola è apparso un cartello con la scritta “Sindaci, se volete il mio voto tagliate l’erba” e il giorno dopo il prato è stato rasato (10). A Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) il sindaco di centrodestra e il suo vice si sono rifiutati di partecipare alla cerimonia per la festa della repubblica del 2 giugno (11). Il sindaco di Pennabilli (Rimini) si è presentato alla cerimonia del 2 giugno in camicia nera, che lui rivendica definendosi orgogliosamente fascista (12). A San Severo (Foggia) la sindaca ha accusato in aula alcuni consiglieri comunali di averle fatto richieste che “riguardano la sua sfera femminile e sessuale” (13) (14). A Ferrara, durante la discussione in aula su un’assessora trovata positiva all’alcoltest, il sindaco ha distribuito ai suoi avversari politici un ritaglio d’agenzia sul figlio di un consigliere d’opposizione arrestato per possesso di droga (15). A Palmanova (Udine) un’automobilista fermata dai carabinieri e risultata positiva all’alcoltest ha telefonato al marito per farsi riportare a casa, ma anche lui era ubriaco quindi la coppia ha dovuto chiamare un taxi (16). A Vigliano (Biella) un parlamentare di Futuro nazionale ubriaco è finito in un fossato sulla superstrada (17). Sull’autostrada Milano-Napoli, all’altezza di San Cesareo (Roma), la polizia ha arrestato un automobilista ubriaco che non solo era senza patente ma era anche ricercato per una condanna a due anni di carcere (18) (19). A Trieste un ciclista è stato trovato con un tasso alcolemico sei volte superiore a quello consentito, cioè al limite del coma etilico, ed è stato condannato a sei mesi di lavori socialmente utili (20).

A Torre del Greco (Napoli) un uomo è stato condannato a due mesi per aver tinteggiato i muri esterni dell’immobile non in regola in cui abita (21), perché la legge vieta la manutenzione di questi edifici (22). A Catania una donna è stata condannata per invasione di edifici pubblici perché era andata a vivere a casa del compagno, un appartamento dell’istituto case popolari che l’uomo occupava in modo irregolare (23). A Lucca un’ex concorrente della trasmissione Grande fratello è stata condannata a più di due anni di carcere per aver ferito il suo compagno, lanciandogli un bicchiere in faccia la sera prima del suo ingresso nella casa-set del programma (24). Ad Assisi un carabiniere è stato condannato a otto mesi di carcere perché aveva preso a pugni e schiaffi un ragazzo di sedici anni ospite di una comunità per minori (25). A Ugento (Lecce) un prete di 69 anni è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su un ragazzo che si era rivolto a lui perché convinto di essere posseduto dal demonio (26). A Olbia un sacerdote settantenne si è pentito per gli abusi su un minore che ha commesso quasi quarant’anni fa e per chiedergli perdono gli ha scritto una lettera, che il destinatario ha usato per denunciarlo al tribunale ecclesiastico, dove l’anziano sacerdote è stato condannato (27). A Sulmona (L’Aquila) a fine giugno sarà processato un prete trovato positivo alla cocaina, che lui sostiene di aver ingerito per errore (28) (29). A Valchiusella (Torino) un parroco è stato duramente attaccato dai cattolici tradizionalisti perché aveva criticato il concetto di Cristo re, introdotto da papa Pio XI un secolo fa (30) (31) (32). Ad Alba (Cuneo) una suora ha trovato un ladro che si era introdotto nel convento e gli ha impedito di scappare mettendosi sulla porta, quindi ha chiamato i carabinieri e lo ha fatto arrestare (33). A Faenza (Ravenna) si è tenuta una festa in piazza per i cent’anni dalla nascita di un sacerdote famoso per essere stato il primo “prete rock”, così chiamato perché coinvolgeva i ragazzi in performance musicali e tournée, facendogli cantare brani di Adriano Celentano, Gianni Morandi, dell’Equipe 84 e dei Nomadi (34). A Verona un ex modello oggi dipendente di una compagnia aerea ha rivelato di essere il falso prete il cui volto campeggia da anni nei negozi di souvenir e nelle edicole di Roma, sulla copertina di un calendario dedicato ai preti sexy (35).

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A Vallo della Lucania (Salerno) un uomo che aveva ottenuto incarichi scolastici, esibendo un falso diploma, ha vinto la causa alla corte dei conti e quindi non dovrà risarcire gli istituti perché secondo i giudici aveva lavorato bene anche se privo di titoli validi (36) (37). A Cuneo un veterinario produceva falsi attestati di vaccinazione e buona salute di animali che non aveva mai visitato ed erano poi venduti online (38). Sull’isola d’Elba (Livorno) decine di vigili del fuoco, soccorritori e carabinieri in elicottero sono intervenuti per la ricerca di un presunto disperso, ma la segnalazione si è poi rivelata falsa (39). A Castelvetro (Piacenza) gli artificieri dell’esercito sono intervenuti dopo la segnalazione di un ordigno bellico nel Po, rivelatosi tuttavia solo un ammasso di rottami ferrosi illegalmente scaricati nel fiume (40). A Passignano sul Trasimeno (Perugia) un’azienda che posiziona antenne per la telefonia ha usato un cipresso palesemente finto per nascondere un traliccio e il Tar ha stabilito che dovrà sostituirlo con qualcosa di più verosimile (41). Il Vaticano ha già scelto l’albero di Natale che esporrà quest’anno in piazza San Pietro, un abete bianco di 25 metri proveniente dai boschi di Terranova di Pollino (Potenza) (42). A Lucca una mostra fotografica celebrerà i maggiori alberi monumentali d’Italia, tra cui la celebre quercia delle streghe, che si trova in un parco di Capannori (Lucca), ha oltre seicento anni ed è chiamata anche “la quercia di Pinocchio”, perché secondo alcuni ha ispirato Carlo Collodi per le pagine in cui il burattino è impiccato dal gatto e la volpe (43) (44). A Milano una quercia morta che si trovava all’estrema periferia della città è stata trasportata in un sito protetto per salvare la popolazione di coleotteri che vi abita, una specie diventata rara ma indispensabile per il ciclo vitale delle aree boschive (45) (46) (47). A Cuneo, dove si terrà una festa in piazza per la revoca del previsto abbattimento di una decina di cedri (48), il presidente degli agronomi locali sostiene che gli alberi dovrebbero essere titolari di diritti non alienabili (49). A Surbo (Lecce) è stato piantato un carrubo in memoria di Angelo Vassallo, il cosiddetto sindaco pescatore di Pollica (Salerno) ucciso dalla camorra 16 anni fa (50). Davanti al tribunale di Pesaro è stata piantata una gemma generata dal cosiddetto albero di Falcone, un ficus dalle grandi foglie che si trova davanti all’abitazione in cui viveva il magistrato a Palermo, diventato un simbolo della lotta alla mafia (51). La procura di Palermo ha scoperto che il capo di cosa nostra Matteo Messina Denaro aveva nascosto due milioni di euro in lingotti d’oro in una banca di Ginevra, in Svizzera (52). La procura di Milano ha intercettato un mafioso siciliano che diceva: “A chidda ranni a fari satari ’n aria” (“Quella dobbiamo farla saltare in aria”), riferendosi a una magistrata che indaga sulle reti criminali attive in Lombardia (53) (54). Nel quartiere della Magliana a Roma la mafia ha inventato un sistema per comunicare chiamando i panetti di droga, a seconda del tipo, con i nomi di calciatori della Roma e della Lazio, come Totti e Zaccagni (55). In provincia di Lecce la sacra corona unita è tornata al rito tradizionale che per i nuovi affiliati prevede l’incisione di una croce su un braccio e un bacio sulle labbra, seguiti dal dono di un crocefisso e da una celebrazione finale con dolci e spumante (56) (57).

Nell’azienda di trasporti comunale di Bari un capomafia teneva lezioni di comportamento criminale ai componenti più giovani del clan (58). Ad Acerra (Napoli) in pochi giorni ci sono state cinque “stese” della camorra, cioè raid armati ad alta velocità con spari in aria a scopo intimidatorio, nell’ambito di una faida tra clan rivali per il controllo dello spaccio di droga e delle estorsioni (59). A Santa Maria La Fossa (Salerno) un terreno usato dalla camorra per smaltire illegalmente rifiuti sarà usato da una cooperativa per coltivare cardi destinati a diventare biocarburante, ma anche funghi di una qualità pregiata che cresce solo sotto i cardi (60). Nel distretto tessile di Prato è scoppiata la cosiddetta guerra delle grucce, una faida tra clan mafiosi cinesi per il monopolio della produzione di appendiabiti (61). Nel centro di Genova lo spaccio della cocaina era gestito da un clan albanese (62). In un’area agricola di Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria) è stata scoperta una raffineria clandestina di cocaina gestita da un clan ecuadoriano in accordo con la ’ndrangheta calabrese (63) (64). Dopo la strage di quattro braccianti avvenuta ad Amendolara (Cosenza) la magistratura indaga sulla mafia pakistana che opererebbe in una sorta di franchising con la ’ndrangheta calabrese (65) (66) (67). A Roma il questore ha detto che la ristorazione nella capitale è in buona parte nelle mani della ’ndrangheta, che la usa per riciclare il denaro proveniente dai traffici illeciti (68). La ’ndrangheta è al centro di una nuova serie televisiva prodotta dalla Disney e intitolata World wide mafia (69).

Questo testo è tratto dalla newsletter Cronache.

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