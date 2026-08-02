Gli operatori storici, riuniti nel Cer, l’associazione delle principali compagnie ferroviarie e dei gestori di infrastruttura del continente, denunciano quella che definiscono un’ingerenza senza precedenti di Bruxelles. Secondo uno dei loro dirigenti, riferisce Le Monde, sarebbe come obbligare una compagnia aerea a vendere anche i biglietti di un concorrente diretto.

Secondo l’organizzazione ambientalista Transport & environment il 60 per cento degli europei rinuncia a prenotare un treno internazionale perché la procedura è troppo complicata. Le biglietterie online degli operatori storici, spiega Le Monde, controllano più della metà del mercato e privilegiano i servizi della propria casa madre: non hanno interesse a vendere i biglietti della concorrenza. La Commissione vorrebbe obbligarle a mostrare “in modo neutrale” anche le offerte degli altri.

I disservizi da correggere, riporta ancora Euronews, sono spesso elementari più che infrastrutturali: i viaggiatori spagnoli non possono prenotare il treno diretto Parigi-Barcellona sull’applicazione del proprio operatore, mentre chi va da Vienna a Parigi è costretto a passare da un operatore tedesco per completare la prenotazione.

Bruxelles ha presentato la proposta il 13 maggio, ricorda Le Monde. È un pacchetto di regole per consentire di cercare, prenotare e pagare in un’unica operazione un tragitto ferroviario transfrontaliero che coinvolga più operatori, con diritti dei passeggeri validi sull’intero viaggio.

Per una generazione, osserva Euronews, i voli a 19,99 euro sono stati la norma. Non solo hanno permesso di viaggiare con poco: hanno ridotto le distanze percepite, reso più semplice studiare all’estero, moltiplicato le fughe di un weekend da una città europea all’altra. Ora la Commissione europea scommette che il treno possa produrre una trasformazione simile, non attraverso i prezzi ma attraverso il comfort.

Solo la compagnia austriaca Öbb ha investito davvero, ordinando 33 nuovi convogli per il servizio Nightjet, mentre i colossi storici come la francese Sncf o la tedesca Deutsche Bahn, che possiede quasi 300 treni ad alta velocità diurni, hanno mostrato scarso interesse per un mercato considerato poco redditizio.

Il caso più eloquente di questa distanza fra domanda e offerta è quello dei treni notturni. Dopo la pandemia, riporta il Guardian, si era parlato di un vero e proprio rinascimento delle tratte notturne: un modo di viaggiare più lento dell’aereo ma più sostenibile, capace di far risparmiare anche una notte d’albergo.

Dietro la battaglia sulla biglietteria c’è un continente che il treno lo usa già e lo vorrebbe usare di più. La rete europea conta più di duecentomila chilometri di linee regolari, scrive Le Monde, eppure dal 1995 si sono persi 15.650 chilometri di binari, il 6,5 per cento del totale, secondo un rapporto del 2023 commissionato dall’organizzazione ambientalista Greenpeace al Wuppertal institute . Euronews parla invece di circa dodicimila chilometri perduti nello stesso periodo. Le cifre non coincidono, ma indicano la stessa tendenza: un restringimento della rete che stride con gli obiettivi climatici dell’Unione. Secondo Euronews, il settore dei trasporti è l’unico in cui le emissioni continuano a crescere.

Diverse startup hanno provato a colmare il vuoto: la parigina Midnight Trains ha chiuso nel 2024 senza convincere gli investitori, l’olandese GoVolta non è riuscita a replicare su rotaia il proprio modello nei pacchetti aerei, mentre la belga European Sleeper porta avanti con vecchie carrozze un servizio ridotto fra Bruxelles, Amsterdam, Berlino e Praga. La scommessa più ambiziosa è della berlinese Nox, che punta a costruire una flotta interamente nuova e sogna un debutto nel 2027.

In un recente editoriale, il Guardian ha osservato che il rilancio dei treni notturni rischia di arenarsi. Un servizio notturno che da due anni collegava Parigi a Vienna e Berlino è stato soppresso dopo la cancellazione dei sussidi statali, anche se in media viaggiava pieno al 70 per cento: la compagnia francese ha sostenuto che, senza aiuti pubblici, i costi specifici di un treno notturno restano insostenibili.

Stessa sorte, prima ancora della partenza, per la tratta Basilea-Copenaghen-Malmö, che avrebbe dovuto debuttare ad aprile ed è stata bloccata dal ritiro dei finanziamenti svizzeri, nonostante una petizione per salvarla. Eppure la domanda non manca: un sondaggio di YouGov indica che il 69 per cento degli intervistati in Germania, Polonia, Francia, Spagna e Paesi Bassi sarebbe disposto a viaggiare in treno di notte, e quasi tre quarti ritiene che il treno dovrebbe costare meno dell’aereo su tratte equivalenti.

A pesare sulla scelta dei viaggiatori, oltre alla scarsità di treni e carrozze nuovi, sono i prezzi che risentono dell’iva applicata in alcuni paesi sui biglietti internazionali, da cui l’aviazione è invece esente, e dei costi di accesso ai binari, più onerosi sulle percorrenze lunghe. A dicembre, ricorda ancora il Guardian, gruppi di attivisti si sono presentati in pigiama nelle stazioni di undici città europee per protestare contro la cancellazione dei collegamenti notturni.